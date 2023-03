﻿Rostocker Südstadt: Wird die Schwaaner Landstraße jetzt Fahrradstraße?

Rostock. Die Schwaaner Landstraße in der Südstadt kommt so ländlich-idyllisch daher, allerdings ist der Verkehr hier gar nicht so dörflich. Zumindest in den Stoßzeiten. 1500 Autos am Tag sind dort am Rostocker Ortsrand täglich unterwegs. Dazu Hunderte Radler und auch viele Jogger. Das Problem aus Sicht von Anwohnern: Nach dem Ortsausgangsschild gibt es weder einen Fuß- noch einen Radweg. Jogger, Radfahrer und Autos begegnen sich auf einer Strecke von knapp einem Kilometer. Und das geschieht nicht immer auf die angenehme Art – wie der Sildemower Sascha Ahlgrimm zu berichten weiß.

„Hier wird oft so eng überholt, dass ich mich nicht traue, meine Kinder Rad fahren zu lassen“, sagt der zweifache Vater. 60 Stundenkilometer sind erlaubt, viele fahren auch mal schneller. Auch Flixbusse seien hier unterwegs. Ahlgrimms großer Wunsch ist es, dass auch seine sechsjährige Tochter im August, wenn sie zur Schule kommt, sicher auf der Strecke zur Schule radeln kann. Allerdings sei das bei derzeitigem Verkehr zu gefährlich.

Schwaaner Landstraße in Rostock: Verkehr für Kinder gefährlich

Benjamin Rother sieht das ähnlich. „Zu den Stoßzeiten fahren hier viele Autos und vor allem sind sie auch schnell“, berichtet der Vater von vier kleinen Kindern. Seine Familie wohnt nahe dem Reiterhof und kriegt hautnah mit, wie auf der Straße teilweise gefahren wird. „Es ist für die Kinder schwierig, sicher durch den Verkehr zu kommen. Eine Fahrradstraße wäre eine Entlastung für uns.“ In der Rostocker Südstadt und in den anliegenden Dörfern wie Sildemow leben viele Familien, die das Projekt ebenfalls begrüßen.

Im Ortsbeirat Südstadt ist das Thema bekannt. Deshalb soll die Schwaaner Landstraße ab dem Ortsausgang bis zum Abzweig Sildemow bald zur Fahrradstraße werden. Sie gehört damit zu den derzeit acht geplanten und teilweise schon umgesetzten Modellprojekten der Hansestadt. Ähnlich wie in der Langen Straße in der City handelt es sich dabei um einen Versuch, mehr Rücksicht auf Radler im Straßenverkehr zu nehmen. Was das für Anwohner und auch Autofahrer künftig bedeuten würde, hat Ralf Gildhorn aus dem Amt für Mobilität in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Südstadt erklärt.

Für Autofahrer: Durchgangsverkehr künftig nicht mehr erlaubt

Auf der Straße wären dann nur noch 30 km/h für alle Verkehrsteilnehmer erlaubt und die Radler hätten dem Autofahrer gegenüber Vorrang. Außerdem soll auch der Durchgangsverkehr verringert werden. „Anlieger frei bis zum Grundstück“ heißt es dann, wenn es kommt wie geplant. Bis etwa Juni – wenn die beiden zuständigen Verkehrsbehörden der Stadt und des Landkreises zustimmen – könnte die Fahrradstraße eingeführt werden. Dafür sind Schilder, große Markierungen und eine Aufpflasterung geplant, um auf die Neuerung hinzuweisen und die Autofahrer zum Abbremsen zu bewegen.

Die Schwaaner Landstraße hat zwischen Ortsausgang Rostock und Abzweig Sildemow weder einen begleitenden Rad- noch Fußgängerweg. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich die Fahrbahn teilen. © Quelle: Ove Arscholl

Zwei Jahre sollte der Modellversuch in etwa gehen, damit auch die Radler Zeit haben, das Angebot anzunehmen, sagt Gildhorn. „Bisher werden unsichere Fahrer abgehalten, hier mit dem Rad lang zu fahren. Das hoffen wir, so zu ändern“, betont der Mitarbeiter des Mobilitätsamtes.

Fahrradweg als bessere Alternative in der Schwaaner Landstraße?

Im Ortsbeirat kamen auch Zweifel auf, dass die rund 900 Meter lange Fahrradstraße genehmigt werde. Sybille Bachmann (Rostocker Bund) betonte: „Hat das überhaupt eine Chance?“ Sie bezweifle das und befürworte daher einen Radweg, der vom Ortsbeirat vor einiger Zeit ebenfalls ins Gespräch gebracht wurde.

Anders sieht das Beiratsmitglied Rainer Tredup (Linke), der auch in dem betroffenen Gebiet wohnt. „Ich habe das 2019 mit initiiert. Bei einem Radweg macht die Gemeinde Papendorf nicht mit. Ich werde für eine Fahrradstraße kämpfen“, sagt Tredup. Die Schwaaner Landstraße ist zur Hälfte auf Papendorfer, zur Hälfte auf Rostocker Gebiet. An den Kosten für einen Radweg müssten sich beide beteiligen.