﻿Rostocks einziger Tunnel: So sieht es in der Warnowquerung unter den Kulissen aus

Rostock. Luft anhalten. Es geht unter die Warnow. Ein Spiel, das einige Autofahrer mit ihren Kindern spielen, wenn sie in den Tunnel einfahren. Luft anhalten, es geht in den Tunnel. Diesmal zu Fuß. Der Tunnel atmet schwer. Die Belüftung der riesigen Ventilatoren, die gerade erneuert wurden, rauscht wie ein Brummbär. In den Tunnel hinab geht’s eine Betontreppe runter. Ein Absperrgitter muss geöffnet werden, um den unterirdischen Gang, der die Mautstation auf der westlichen Seite quert, zu erreichen.

„Das ist Fort Knox hier“, sagt Thomas Raths, technischer Geschäftsführer der Wanowquerung (WQG) in Rostock. An den Betonwänden Schaltkästen für Strom, Kassen, Beleuchtung, Überwachungstechnik. Ab und zu klimpern Münzen durch Röhren in die unterirdischen Kassenkästen. Die müssen die Kassierer nach Dienstschluss mit einem Lastenfahrstuhl nach oben bringen und abrechnen.

Beliebte Frage zum Warnowtunnel in Rostock: „Da war ein Tunnel?“

Über unseren Köpfen Stahlbeton und Asphalt, auf dem gerade zwei Autos an die Kasse rollen. Der Fahrer eines roten Mazda schmeißt Klimpergeld passend in die Röhre und es rauscht laut hörbar nach unten. Der Fahrer eines weißen Audi drückt die Funktaste. In der Leitwarte neben der Mautstation fragt Oliver Winter, Schichtleiter aus Schwaan, wie er helfen kann. „Bei mir funktioniert’s nicht“, sagt der Fahrer. „Dann nehmen Sie bitte die EC-Karte.“ „Is’ ’ne EC-Karte.“ Der Audi wird in die Parallelspur zurückgeleitet und Winter öffnet die Schranke. Von der Leitwarte aus werden Tunnel und Verkehr überwacht und Problemchen gelöst. Zum Beispiel Fehlfahrten. Nicht selten stehen Urlauber vor dem Kassenhäuschen und fragen, wofür sie bezahlen sollen. Und oft große Augen: „Da war ein Tunnel?“

Die Chefs im Tunnel: Yvonne Osterkamp ist Kaufmännische Geschäftsführerin und Torsten Raths Technischer Geschäftsführer der Warnowquerung GmbH & CO. KG. © Quelle: Frank Söllner

Der Rostocker Warnowtunnel. Ein unsichtbares Betonmonster unter Wasser, das offiziell Warnowquerung heißt, weil bei der Planung 1992 noch nicht klar war, ob Rostock eine Brücke über oder einen Tunnel bekommt. Eine Brücke hätte eine Durchfahrtshöhe von 52,50 Meter haben müssen. Zum Vergleich: Die Rügenbrücke hat 42 Meter und ihre Pylonen ragen 127,75 Meter in den Himmel. Ab März 2000 wurde der Tunnel gebaut – innerhalb von 42 Monaten. Vergeben wurde das Projekt an ein Konsortium um den französischen Baukonzern Bouygues Travaux Publics S.A. Kosten: 215 Millionen Euro.

Geburtstagparty des Rostocker Tunnels am 16. September 2023

Seit der Eröffnung der vier 790 Meter langen Spuren am 12. September 2003, die im Norden Rostocks Schmarl und Krumendorf miteinander verbinden, ist der Warnowtunnel Deutschlands erste mautpflichtige privatwirtschaftlich betriebene Straße unter Wasser. Am 16. September 2023 feiert die Warnowquerung ihren 20. Geburtstag mit einem Fest am Tunnel. Im Tunnel ist das seit dem Love-Parade-Unglück von Duisburg nicht mehr möglich. 2009 stieg dort noch eine Tunnel-Technoparty.

Das ist der Warnowtunnel Der Warnowtunnel hat zwei Röhren und vier Spuren und verbindet den Rostocker Stadtteil Schmarl mit dem Stadtteil Krummendorf und dem Hafen. Erreicht wird er über den Autobahnzubringer B 103 und die B 105 aus Westen von der Hansemesse aus kommend und aus Osten über die A 19. Länge: 790 Meter. Die Tunnelhöhe innen beträgt 4,50 Meter. Außenhöhe der Tunnelkästen: 8,50 Meter. Gebaut wurde der Tunnel von März 2000 bis 2003. Eröffnung: 12. September 2003. Kosten des privatwirtschaftlichen Projekts, das vom französischen Baukonzern Bouygues Travaux Publics S.A. erbaut und an die Betreiberfirma Warnowquerung GmbH & CO. KG (WQG) übergeben wurde: 215 Millionen Euro. Aktuell plant die WQG mit Instandhaltungskosten von etwas mehr als einer Million Euro pro Jahr. Aktuell werden 30 Ventilatoren ausgetauscht. Der Umbau in der Südröhre ist im Dezember abgeschlossen worden, die Nordröhre folgt 2023. Kosten: 1,1 Millionen Euro. Außerdem wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Kosten: 200 000 Euro. 2023 sollen auch die Entwässerungspumpwerke erneuert werden: 100 000 Euro. Die WQG hat 37 Mitarbeiter. 2022 lagen die Preise für Pkw bei 4,40 Euro von Mai bis Oktober und 3,60 Euro von November bis April und für Lkw zwischen 8,90 Euro und 18,20 Euro. Bezahlt werden kann bar, mit EC- oder Kreditkarte, mit Flottenkarten oder kontaktlos über die Oscard, TAG-Geräte oder RFID-Streifen in der Frontscheibe.

Der Tunnel wurde übrigens nicht gebohrt, sondern abgesenkt, da ein Bohrtunnel wegen des Untergrunds nicht möglich war. Dafür wurden im Trockendock vier Tunnelelemente gefertigt, die per Schlepper in die Warnow gezogen und unter Wasser verbunden wurden. Aber der Tunnel ist mehr als nur eine Betonröhre.

Oliver Winter (51) aus Schwaan sitzt als Schichtleiter in der Leitwarte der Warnowquerung und überwacht den Verkehr an 27 Bildschirmen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auf beiden Seiten finden sich technische Betriebsräume – mit Notstromsystem für die Feuerwehr, die die Technik von dort aus analog bedienen kann: Ventilatoren, Beleuchtung, Lautsprecher, Video, Funknotruf, Entwässerung. Dort fließt die Stromversorgung über zwei Transformatoren ein und wird auf 20 kV runtertransformiert. Im Tunnel gibt es die UKW-Frequenz von Antenne MV Rostock (Radio 100,8), über die die Feuerwehr über das Autoradio mit eingeschlossenen Fahrern kommunizieren kann. Das wird einmal pro Jahr geübt.

Zwischen 14 000 bis 15 000 Fahrzeuge pro Tag

Im Tunnel finden Autofahrer fünf Notausgänge, die man beim Durchfahren vorbeihuschen sieht. Die Türen führen aber nicht zu einem Mittelgang – den gibt es nämlich nicht – sondern verbinden die Röhren miteinander. Sobald eine der Türen geöffnet wird, geht Alarm los und die Tunneldurchfahrt wird automatisch gestoppt, so dass Autofahrer die gegenüberliegende Röhre als Fluchtweg nutzen können. Thomas Raths klopft gegen die Wand. „Rechts von uns ist Wasser. Naja, eher Modder. Wir liegen im Schlamm.“ Die Tunnelwände sind anderthalb Meter dicker Stahlbeton. „Die würden auch einem Lkw-Crash standhalten“, sagt der Technische Chef.

Wie funktioniert ein Tunnel? Blick in die westliche Querung unterhalb des Tunnels an der Mautstadion und die dazugehörigen technischen Betriebsräume. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch Yvonne Osterkamp ist von Beginn an dabei. Die Kaufmännische Geschäftsführerin sagt zur Sinnhaftigkeit des Verkehrsprojekts: „Wir haben 14 000 bis 15 000 Fahrzeuge pro Tag. Wenn die alle am Strande langfahren würden, hätten wir ein Problem – wegen der Feinstaubbelastung. Es gibt rund 15 000 Menschen täglich, denen die Durchfahrt das Wert ist.“ Sie sah sich über Jahre Kritik ausgesetzt, da die Ausschreibung von 44 000 Fahrzeugen täglich ausgegangen ist – das hatte die Hansestadt als maximales Volumen ohne Maut berechnet. Anfangs fuhren aber nur 5500 Fahrzeuge pro Tag durch die Röhren. Dann kam 2005 die Überschuldung und um die drohende Insolvenz zu vermeiden, wurde der Betreibervertrag bis zum Konzessionsende 2053 verlängert – somit hat die WQG 50 statt 30 Jahre Zeit, um die Investitionen zu refinanzieren.

2017 passierte das 50-millionste Auto den Tunnel und und Anfang Dezember wurde das 77-millionste Auto begrüßt – ein Rostocker Ehepaar, das auf dem Weg vom Garten in Groß-Klein zum Globusmarkt in Roggentin war. Ob sie die Luft anhielten, als sie in den Tunnel fuhren, ist nicht bekannt.