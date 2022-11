﻿Rostocks Verkehrssenator hört auf: Holger Matthäus’ Bilanz nach 14 Jahren

Rostock. Der Abschied fiel schwer: Am Dienstag, 22. November, hatte Holger Matthäus seinen letzten Tag als Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau. Vierzehn Jahre lang leitete der 58-Jährige zuvor den größten Senatsbereich mit acht Ämtern und mehr als 500 Mitarbeitern. „Es waren interessante, spannende und anstrengende Jahre mit viel Verantwortung, aber auch schönen Momenten. Ein 24/7-Job, der einen auch im Schlaf nicht loslässt“, bilanziert Matthäus. Was er gelernt hat: „Nicht immer sind Entscheidungen, die getroffen wurden, schnell umzusetzen.“

Denn die Kluft zwischen dem, was sich die Stadtgesellschaft wünsche und dem, was Verwaltung liefern darf oder könnte, sei groß. Vor allem, weil seine beiden Amtszeiten geprägt waren von einem harten Sparkurs: Neun Jahre davon war Rostock mit einem Haushaltssicherungskonzept belegt, dazu die Pandemie und ein Krankenstand von teilweise mehr als 20 Prozent der Mitarbeiter. „Dadurch waren unsere Handlungsspielräume stark eingeschränkt“, sagt Matthäus und es klingt fast wie eine Entschuldigung dafür, dass viele Pläne angeschoben, aber noch nicht umgesetzt wurden.

Im Einsatz für die Energiewende

Gerade sein Senatsbereich stand und steht immer wieder in der Kritik: Viele Straßen und Gehwege sind in schlechtem Zustand und müssen dringend saniert werden – aber jede Großbaustelle ruft Unmut hervor. Die Verpflichtung zum Bau von zehn Kilometern neuen Radwegen pro Jahr? Bisher nicht erfüllt. "Mit Bundesfördermitteln ist aber bereits das gesamte 24 Kilometer umfassende Radschnellwegenetz durchfinanziert", sagt der Senator a. D. und ergänzt: "Bei jeder Straßensanierung wird heute dem Radverkehr und der Verkehrssicherheit mehr Raum gegeben. Steintorkreuzung, Wagnerstraße oder Grünes Tor sind prägnante Beispiele." Gerade bei der Steintorkreuzung gab es aber seit der Fertigstellung Kritik: Nutzer bemängeln, es sei eine der gefährlichsten Stellen für Radfahrer in der Hansestadt.

Zuletzt hatte Matthäus gerade beim Thema Radfahrstraßen richtig Gas gegeben. Doch auch hier schlug ihm harter Protest entgegen: Dass Autofahrer auf der Carl-Hopp-Straße nur noch Tempo 30 fahren dürfen, sorgt für großen Unmut bei Rostocks Pkw-Nutzern. Doch der Grüne kämpfte energisch für die Verkehrswende. Mit ähnlichem Eifer ging Matthäus die Erweiterung von Fußgängerzonen an – zum Beispiel durch die Sommerstraße Am Brink in der KTV. Erst im zweiten Jahr wurde die Kritik der Anlieger leiser.

„Ein grüner Senator sägt nicht gerne“

Was Rostocks Bäume angeht, machte sich Matthäus gerade in den eigenen Reihen nicht nur Freunde. Viele Rodungen im Stadtgebiet waren umstritten, sind ihm aber offenbar selbst nicht leicht gefallen. „Ein grüner Senator sägt nicht gerne“, sagt er. Immerhin: „In meiner Dienstzeit sind mehr als 30 000 Stadtbäume zusätzlich gepflanzt worden“, so Matthäus. Zudem hätte er die Transparenz erhöht – durch den jährlichen Baumbericht, der Fällungen und Pflanzungen auflistet.

Der nun Ex-Senator hat für seine persönliche Dienstbilanz auch einige Zahlen vorbereitet – „schließlich sagte ich bei meiner Ernennung 2008, dass ich mich an Kilogramm, Kilometern und Stückzahlen messen lassen will. Und dafür habe ich gekämpft“. So sei beispielsweise in den vergangenen 14 Jahren die Pro-Kopf-Emission der Hansestädter um 15 Prozent von 4,1 auf 3,5 Tonnen reduziert worden und der Anteil an erneuerbaren Energien von 1,8 auf 5,4 Prozent verdreifacht worden. „Und auch die Fernwärmeleistung wurde erhöht – von 494 auf 535 Megawatt. Jedes neue Wohngebiet wird daran angeschlossen und auch Warnemünde wird umgestellt. Zudem wird die Fernwärme selbst in den nächsten Jahren grün.“

Bruch beim Thema Wohnen in Rostock

Matthäus ist sich deshalb sicher, dass die Hansestadt die Energiewende meistern wird. Was die Verschmutzung mit Plastik betrifft, seien mittlerweile unter anderem zahlreiche erfolgreiche Mehrweg-Initiativen gestartet worden. „Der Kurs stimmt auf jeden Fall.“

Auch das Thema Wohnen fiel in seine Zuständigkeit. „Und da gab es während meiner Amtszeit einen erheblichen Bruch: Bis 2013 wurden Prämien gezahlt, wenn Wohnraum vernichtet wurde. Ab 2014 wurden Prämien gezahlt, wenn Wohnraum geschaffen wurde“, so Matthäus. Das hätte die Verwaltung vor enorme Aufgaben gestellt. Mittlerweile habe sich der Bestand in Rostock aber um 9000 auf 121 000 Wohnungen erhöht.

Zukunft als Berater und Entwicklungshelfer

Zu seinem Abschied denkt Holger Matthäus mit guten Gefühlen zurück. "Es war mir eine Ehre, in dieser verantwortungsvollen Stellung meine Geburts- und Heimatstadt gestalten zu dürfen", sagt der Warnemünder. Seiner Nachfolgerin Ute Fischer-Gäde, die am Mittwoch ihre Ernennungsurkunde erhält, übergebe er einen strukturierten, funktionierenden Senatsbereich mit einer motivierten Mitarbeiterschaft. Ganz persönlich wünsche er der neuen Senatorin alles Gute und steht – sofern gewollt – als Berater zur Verfügung. "Ich laufe nicht weg", sagt Matthäus, der im Ostseebad und in der Hansestadt bleiben will.

Er sieht seine berufliche Zukunft als Berater, will Entwicklungshilfe leisten und den Vereinen, in denen er aktiv ist, mehr Zeit widmen. Eines ist für Matthäus auch klar: „Ich werde nicht als Meckerkopp meine Verwaltung kritisieren“, sagt er. Schließlich wisse er selbst am besten, dass gute Dinge leider meist eine Weile brauchen.