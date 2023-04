﻿Veranstaltungstipp für Warnemünde: Promi-Gäste im Kurhaus

Rostock. mKulturliebende sind am Wochenende im Warnemünder Kurhaus richtig. Das Haus an der Promenade startet mit einer Veranstaltungsreihe in die Saison 2023.

Das Format heißt „Der Salon im Wintergarten – Kulturelle Verführung im Kurhaus Warenmünde“ und war erstmals Ende 2022 zu erleben. Zuletzt spielte Konzertpianist Nikolai Denisov klassische Werke. Statt Musik gibt es zum Auftakt in diesem Jahr Literatur zu hören.

Schubert, Kaminer und Martenstein lesen im Ostseebad

Am Samstag, 30. April, ist Helga Schubert zu Gast im Bankettsaal. Ab 15 Uhr liest die Psychotherapeutin und Schriftstellerin aus ihrem neuen Buch „Der heutige Tag“ – ein sehr persönliches Werk, in dem sie von der Liebe erzählt und wie es ist, den eigenen Mann zu pflegen. Eintrittspreis: 20 Euro im Vorverkauf, 22 Euro an der Tageskasse.

Lustig wird es dagegen am 28. Mai: Ab 20 Uhr liest Wladmir Kaminer aus seinem Buch „Wie sag ichs meiner Mutter“. Bei seinen Annekdoten zu Themen wie Biofleisch und Gendersternchen ist gute Laune garantiert. Preis: 25/ 28 Euro.

Am 3. September kommt Harald Martenstein ins Warnemünder Kurhaus. Ab 17 Uhr stellt er seine neue gesitreiche Kolumne „Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“ vor. Eintritt: 20/ 22 Euro.

Hier kann man Eintrittskarten kaufen:

Den „Salon im Wintergarten“ veranstaltet das Kuraus in Zussamenarebit mit der Warnemünder Buchhandlung Möwe. Dort können Interessenten auch Karten für die Lesungen kaufen. Tickets gibt es außerdem bei der Tourismuszentral, im Restaurant Scutarro und online auf www.kurhaus-warnemuende.de.