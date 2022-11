﻿Rostocks Weihnachtsmarkt im Preis-Check: Was Glühwein, Mutzen, Bratwurst und Karussells kosten

Auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt 2022 locken viele Buden mit leckerem Essen und heißen Getränken. Welcher Stand hat das günstigste Angebot? Wo ist es teuer? Wo können Besucher zu den Öffnungszeiten sparen und dennoch schlemmen? Und was kosten Fahrten mit Break Dancer und Riesenrad? Die OZ macht den Check.

Rostock. Diesen Moment hat Marlen Tews herbeigesehnt. „Endlich wieder Mutzen mit Puderzucker! Die sind so lecker.“ Während die 18-Jährige die süßen Teigstückchen genießt, beißt Kumpel Joshua Schlüter (20) ins Langos. „Das ess’ ich zum ersten Mal. Supergeil!“ Schmalzgebäck und Fladenbrot – so lassen sich die beiden den Start des Rostockers Weihnachtsmarktes schmecken.

An diesem Montag (21. November) wurde in Rostock der größte Weihnachtsmarkt Norddeutschlands eröffnet. Abertausende Besucher werden sich in den kommenden Wochen auf dem Rummel auf Heiligabend einstimmen. Auch kulinarisch.

Vom Neuen Markt bis zum Kröpeliner-Tor-Vorplatz, in der Langen Straße und an der Fischerbastion reihen sich Buden mit verlockenden Leckereien aneinander. Glühwein, Feuerzangenbowle, heiße Schokolade, Bratwurst, Mutzen, Pilzpfanne – das Angebot ist riesig und hält für jeden Geschmack etwas bereit. Wo Besuchern Herzhaftes und Süßes geboten wird und was das kostet – die OZ macht den Weihnachtsmarkt-Preis-Check.

Glühwein, Feuerzangenbowle, Lumumba

Kaum schlägt die Uhr der Marienkirche zehn und läutet so die Weihnachtsmarktsaison 2022 ein, schenkt Jill Schneider im Pyramiden-Stübl neben der Post bereits die ersten Heißgetränke aus. Drei Männer prosten sich mit Glühwein zu. „Der Chef darf das nicht wissen, wir müssten eigentlich bei der Arbeit sein“, verraten sie und lachen. Doch ein Prosit auf die Weihnachtszeit muss drin sein. Macht 4 Euro pro Glühwein plus Glaspfand.

Jill Schneider zapft am Montagmorgen den ersten Glühwein. © Quelle: Ove Arscholl

Fünfzig Cent günstiger ist der Glühwein bei der „Hüttengaudi“, jedenfalls wenn man den Klassiker bestellt. Zwölf Sorten hat Lutz Hofmann im Angebot, teuerste und trotzdem Publikumsliebling ist der Kirsch-Glühwein mit in Rum eingelegten Kirschen (6 Euro). Seit 19 Jahren ist der Schausteller auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. „Wir haben viele Stammkunden.“ Mit denen stößt er auch gern mal an, wenn es die Zeit erlaubt. Ein Schlückchen in Ehren – das ist für den Budenwirt zwischendurch mal drin.

Mehr als zehn Sorten Glühwein bietet Lutz Hofmann im „Hüttengaudi“ an. © Quelle: Ove Arscholl

3,50 Euro rufen die meisten Getränke-Buden auf dem Weihnachtsmarkt für eine Tasse klassischen Glühwein auf. Etwas teurer ist es im Alpenglüh’n hinter dem KTC. Hier zahlen Kunden 4 Euro für einen Becher Glühwein.

Dauerbrenner vor Galeria Kaufhof ist die Feuerzangenbowle. Für seine Kunden hat Stefan Neuser gute Nachrichten. „Der Preis ist derselbe wie im vergangenen Jahr.“ Heißt: 4,50 Euro pro Tasse. Für alle anderen Heißgetränke habe er die Preise um 50 Cent erhöhen müssen. Für einen Lumumba etwa sind nun 5 Euro fällig. Besonderheit an diesem Stand: Wer seinen leer getrunkenen Becher abgibt, bekommt wahlweise den Pfand zurück oder einen Schnaps.

Feuerzangenbowle gibt es bei Stefan Neuser in der Breiten Straße. © Quelle: Ove Arscholl

Bratwurst, Pilzpfanne, Langos

Vor dem Rostocker Hof dreht sich ein Spanferkel über der Glut. Wer davon probieren möchte, zahlt 6,50 Euro für eine Portion Krustenbraten mit Sauerkraut. Etwas günstiger kann man der Fleischeslust nebenan frönen: Für 5 Euro gibt es einen Fleischspieß.

Wer großen Hunger auf Gegrilltes hat, bekommt auf dem Neuen Markt die XXL-Krakauer für 4 Euro oder einen halben Meter Bratwurst für 5,50 Euro. Günstiger ist es vor dem KTC: Hier bietet die Grillkutsche die 1/2-Meter-Bratwurst für einen glatten Fünfer an. Die klassische Bratwurst kostet an den meisten Ständen 4 Euro. Besonders günstig ist es an der Bude der Fleischerei Ledder am KTC: Hier kostet die Rostbratwurst 3,50 Euro.

Martin Traiczik (r.) verkauft Rauchwurst an seine Kundschaft am Neuen Markt. © Quelle: Ove Arscholl

Auf dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz wird herzhaftes Veggie-Food serviert: Gebackener Blumenkohl für 6 Euro, heißer Schafskäse im Fladenbrot für 7 Euro und Bauernhandbrot ab 6 Euro stehen unter anderem zur Wahl. Die Champignonpfanne ist in der Kröpi für 6 Euro zu haben.

Mager ist das Angebot in der Langen Straße: Hier sind im Vergleich zu den Vorjahren weniger Buden aufgebaut. Publikumslieblinge, wie etwa der Wildfleischstand, fehlen.

Mutzen, gebrannte Mandeln, Crêpes und Backbanane

Was Süßigkeiten angeht, gleicht der Weihnachtsmarkt einem Schlaraffenland. Süßes gibt’s – wohl aufgrund gestiegener Rohstoffkosten – allerdings für teils gesalzene Preise: Mutzen (3,50 Euro für eine kleine Portion), Crêpes mit Zimtzucker (meist 3 Euro), Backbanane (5 Euro) und Kartoffelpuffer (3 Euro pro Stück) sind sicher nichts für jeden Geldbeutel.

Mit stabilen Preisen möchte Madleen Koken ihren Kunden die Weihnachtszeit versüßen. An ihrem Stand „Kokens Süsse Welt“ in der Breiten Straße verkaufe sie zu den gleichen Kursen wie 2021. Heißt: Für 100 Gramm gebrannte Mandeln verlangt die Schaustellerin 3,50 Euro. Ein kandierter Apfel kostet 2 Euro, die Schokobanane 3 Euro. „Es soll alles bezahlbar bleiben, gerade für Familien. Wir haben selber vier Kinder.“ Und dass auch Erwachsene gern naschen, weiß sie aus Erfahrung. „Ohne Schokolade geht bei mir nichts. Die macht glücklich.“

Break Dancer, Riesenrad, Losen, Karussell

Wer mit Kind und Kegel auf den Weihnachtsmarkt geht, muss tapfer sein – nicht nur wenn’s ums Bezahlen geht. Im Break Dancer auf dem Bussebart lässt sich Nicole Maß zusammen mit der fünfjährigen Joleen umherwirbeln. Die Kleine kann vom Geschwindigkeitsrausch kaum genug bekommen. „Das macht so Spaß, ich würd am liebsten gleich noch eine Runde fahren“, sagt der Blondschopf, kaum dass sie aus der Gondel gestiegen ist.

Nicole Maaß und Tochter Joleen (5) fahren eine Runde Break Dancer. © Quelle: Ove Arscholl

Die Preise dürften die Fahrfreude allerdings bei manchem etwas bremsen. Eine Runde im Break Dancer kostet 5 Euro. Für eine Fahrt im Autoscooter sind 4 Euro fällig, genauso viel wie für das Kettenkarussell oder eine Tour mit der Wilden Maus („Speedy“). Wer sich in der Geisterbahn gruseln möchte, darf sich von den Eintrittspreisen nicht schrecken lassen: Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 50 Cent weniger.

Für kleines Geld gibt’s die Aussicht auf Gewinne: Ein Los kostet 50 Cent. Auf den Glückstreffer müssen Besucher allerdings noch warten: Die Schießbude ist am Montagvormittag noch geschlossen. „Die Genehmigung von der Stadt ist noch nicht da“, sagt Betreiber Alfred Geisler. Bis dahin müssen Hobby-Schützen die Finger von der Rummel-Flinte lassen.

Gewinne abgreifen können Passanten indes an den Greif-Automaten, die sich zu Füßen des Hauses der Schifffahrt an der Langen Straße aufreihen: Hier warten Plüschtiere, wie ET und Tom und Jerry, auf Zupackende. Preis pro Spiel: 1 Euro.

Das wohl billigste Fahrgeschäft des Weihnachtsmarkts dreht auf dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz seine Runden: 2,50 Euro kostet eine Fahrt im Kinderkarussell. Doppel so viel muss ausgeben, wer hoch hinaus möchte: Eine Runde im Riesenrad auf dem Neuen Markt kostet 5 Euro für Erwachsene. Kinder dürfen für 3 Euro in die Gondel.

Das Riesenrad ist wieder eine Attraktion auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. © Quelle: Ove Arscholl

Während die ersten Weihnachtsmarktbesucher abheben, wirft der kleine Anton (17 Monate) zu ebener Erden den Haken aus: Auf dem Rummel an der Fischerbastion angelt er Entchen (10 Entchen = 5 Euro). Ein Riesenspaß für den Lütten und Papa Nils Lüdde. „Das ist schon unser dritter Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Wir waren schon zwei Mal bei uns zu Hause in Berlin.“ Heute wollen sie den Rostocker Rummel auskosten.