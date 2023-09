Maritime Wirtschaft

Habeck: In Rostock sollen bald Konverterplattformen gebaut werden

Gute Nachrichten für die maritime Industrie in Rostock. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist überzeugt, dass in Rostock künftig Konverterplattformen für Offshore-Windkraftanlagen gebaut werden. Das sagte er am Mittwoch auf der Konferenz „Regionale Transformation gestalten“ in Rostock.