﻿15 neue Busse für Rostock – warum es auch Kritik an der grünen Flotte gibt

Rostock. Es ist ein kurioser Anblick: Sieben große Busse stehen auf dem Neuen Markt in Rostock. Das Besondere: „Sie sind ein großer Schritt in Richtung einer klimaneutralen Busflotte“, sagt der Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), Jan Bleis, bei der Präsentation. Zehn Busse mit Biomethan-Antrieb sowie fünf mit Elektromotor hat die RSAG eingekauft – für 7,2 Millionen Euro, der Großteil davon Fördermittel von Bund, Stadt und Land.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Busse sollen mehr Komfort bieten – unter anderem auch durch bargeld- und kontaktloses Zahlen. Denn im Inneren sind neue Fahrkartenautomaten verbaut, an denen ausschließlich mit der Karte, dem Handy oder der Smartwatch bezahlt werden kann. „Sukzessive sollen diese Automaten in allen Bussen verbaut werden“, sagt Katharina Borck von der RSAG. „Nachdem die Busflotte ausgestattet ist, sollen die Automaten auch in die Trams.“

RSAG-Vertriebschefin Constanze Stuchly zeigt einen der neuen bargeldlos operierenden Fahrkartenautomaten. © Quelle: Ove Arscholl

Kontaktlose Automaten seit zwei Monaten in Rostocker Bussen

Seit fast zwei Monaten wird die kontaktlose Bezahlmethode in Rostock schon in zwei Bussen getestet. Auch auf der Fähre, die zwischen den Haltestellen Gehlsdorf und Kabutzenhof fährt, finden ÖPNV-Nutzer die schlanken Automaten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Bezahlmöglichkeit ersetzt dabei die herkömmlichen Automaten, bei denen Bargeld benötigt wurde. Und was, wenn Menschen keine Möglichkeit haben, mit dem Handy oder kontaktlos mit der Karte zu zahlen? „Perspektivisch kann man sich die Fahrkarte dann nicht mehr an den mobilen Automaten ziehen“, sagt Borck. Allerdings könne an den stationären Automaten an den Haltestellen sowie in den Kundencentern der RSAG weiterhin bar bezahlt werden. Ab Anfang 2024 soll das so weit sein.

Lesen Sie auch

Mehr Komfort in den neuen Bussen

Der Anspruch an die neuen Busse ist neben der Umweltfreundlichkeit auch mehr Komfort für die Nutzer. So ist in allen Neuanschaffungen eine Klimaanlage verbaut und es gibt USB-Anschlüsse, an denen Fahrgäste ihr Handy laden können. Alle neuen Busse sind laut RSAG außerdem stufenlos begehbar und barrierefrei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die grüne Flotte soll eine klimafreundlichere Alternative zu den Diesel-Bussen darstellen. So werden zehn der 15 neuen Fahrzeuge mit Biomethan betrieben. Die anderen fünf Busse fahren mit Elektroantrieb und unterstützen die E-Busse, die bereits jetzt in Warnemünde fahren.

Wo kommen Methan und Strom her? Die neuen Biomethan-Busse der RSAG werden mit Gas betankt, das ausschließlich aus landwirtschaftlichen Abfällen kommt. Für die Busse wurde extra eine Gastankstelle auf dem Busbetriebshof in Rostock-Schmarl gebaut. Das Methan hat laut RSAG eine ähnliche CO2 -Bilanz wie Elektrobusse. Die E-Busse haben auf ihren Dächern Batteriepacks verbaut, die über Nacht mit grünem Strom der Stadtwerke Rostock aufgeladen werden. Mit einer Batterieladung können die Busse etwa 210 Kilometer fahren, erklärt die RSAG. Mit den Biomethan-Bussen sind Tagesumläufe mit bis zu 400 Kilometern möglich. Der abgasfreie Antrieb sorgt auch für eine leisere Fahrt.

Vorerst keine Preiserhöhung bei der Rostocker RSAG

Die Busse sollen nach und nach bis August in den Linienverkehr eingegliedert werden. Zu höheren Ticketpreisen soll die millionenschwere Anschaffung aber erst einmal nicht führen, denn: „Die Erhöhung der Preise ist immer ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Nur die Busse werden dafür nicht verantwortlich sein“, erklärt Borck.

Viele der Neuerungen, die die Busse mit sich bringen, sind für das untrainierte Auge kaum sichtbar. „Die Decke ist etwas höher, es ist mehr Licht im Wagen“, sagt Oliver Lass, Key Account Manager bei dem Bushersteller Man. „Das Gros der Neuerungen findet sich aber unter der Haube des Busses.“ Auf Probefahrt wurden einige Modelle schon ausgeführt. Ob sie sich anders fahren? „Nicht wirklich. Die sind nur viel leiser“, erklärt ein Busfahrer der RSAG.

OZ