﻿RSAG ist beliebtester Nahverkehr in ganz Deutschland – Das sagen die Fahrgäste dazu

Rettungskräfte in MV in Sorge: Haben es unbekannte Täter auf sie abgesehen?

Gleich vier Mal haben unbekannte Täter in den vergangenen drei Wochen Radmuttern an Rettungswagen in MV gelockert. Die Sanitäter im Land sind in Sorge. Sie fürchten, jemand nimmt sie gezielt ins Visier. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.