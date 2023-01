﻿Neue Straßenbahn-Linie für Rostock: Wo sie verlaufen soll und warum Kleingärtner sie fürchten

Die RSAG plant eine neue Straßenbahnlinie für Rostock. Im Bild die Haltestelle am Steintor.

Noch in diesem Jahr will die Rostocker Straßenbahn AG Pläne vorlegen, wo genau die neue Straßenbahnlinie im Westen der Hansestadt gebaut werden soll. Kleingärtner fürchten bereits um ihre Parzellen. Wie der Stand ist, was die Betroffenen sagen und welche Alternative Rostocks SPD einfordert.

