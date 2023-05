RSAG testet bargeldlosen Automaten in Bus und Bahn in Rostock

Rostock. Die RSAG testet neue bargeldlose Automaten in ihren Fahrzeugen. Am 5. Mai wird der erste mobile Fahrkartenautomat der neuen Generation in einem Bus angebracht. Sollte dieser Testdurchlauf erfolgreich sein, werden die neuen Automaten in allen Bussen und Straßenbahnen ausgetauscht, sowie auf der Fähre Gehlsdorf installiert.

Laut der RSAG nimmt die Nutzung elektronischer Zahlungsmöglichkeiten seit Jahren zu. Das Angebot richtet sich vor allem an kurzentschlossene Fahrgäste. Diese können zukünftig mit Bankkarte, Kreditkarte oder Smartphone mit Bezahl-App kontaktlos bezahlen. Die Automaten sollen einfach zu bedienen sein und die gezogene Fahrkarte ist bereits entwertet.

Hersteller ist die Hannoveraner Firma Almex. Die Umrüstung erfolgt im Rahmen des ÖPNV-Modellprojektes Mirror. Die Automaten werden mit Fördermitteln des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) sowie durch das Land Mecklenburg-Vorpommern mitfinanziert.