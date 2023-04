﻿RSAG Rostock: Rückkehr zum alten Fahrplan und neue Fahrten zum 49-Euro-Ticket

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Einkaufen

Neuer Edeka in Wolgast eröffnet: So schön wird der große Supermarkt

Am Donnerstag, dem 20. April, um 7 Uhr öffnet in Wolgast der neue Edeka-Markt von Frank Breinlinger. Die Einrichtung der modernen Markthalle an der Chausseestraße befindet sich in der finalen Phase. Die OZ durfte sich schon vor dem Startschuss umschauen – mit Video und Bildergalerie!