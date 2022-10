﻿RTL-2-Serie „Hartz und herzlich“ in Rostock: Große Sorgen um Cindy wegen eines Fotos

Rostock. An der TV-Doku-Soap scheiden sich die Geister: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ hat viele Fans, aber auch Kritiker. Seit 2018 zeigt RTL Zwei, wie Bewohner im Blockmacherring mit ihrem Leben am Existenzminimum kämpfen.

Zu denen, über die besonders kontrovers diskutiert wird, gehört Cindy Erhardt. Sie sorgt jetzt mit einem Social-Media-Post für Gesprächsstoff. Viele Fans machen sich Sorgen um die junge Frau.

Auf Instagram teilt Cindy ein Foto, das sie mit verdächtigen dunklen Stellen am rechten Arm zeigt. „Sind das blaue Flecke?“, wollen viele Follower wissen. Einige wollen in den Malen Abdrücke von Fingern erkennen. Wurde Cindy zu fest am Arm angepackt? Alles Quatsch, glaubt man Cindy. „Das sind Tattoos“, kommentiert sie selbst. Mancher Follower glaubt ihr das nicht. Andere nehmen sie in Schutz, sprechen ihr Mut zu. „Lass dich nicht ärgern, das ist nur der Neid. Du siehst gut aus“, so einer der Kommentare.

Shitstorm wegen ihrer Kinder

Kritik muss Cindy regelmäßig einstecken – vor allem wegen ihrer Kinder: Das Jugendamt hatte ihr die beiden Töchter Clara und Melody weggenommen. Und nach wie vor wachsen die Mädchen nicht bei ihrer Mutter auf. Kritik deshalb will sich Cindy nicht gefallen lassen. Auf Tiktok machte sie ihren Hatern eine Ansage: „Es geht euch gar nichts an, wie es meinen Kindern geht.“ Sie habe die Nase voll von den endlosen Anschuldigungen, sie würde sich nicht um ihre Kinder kümmern.

Liebes-Glück und Hochzeitspläne mit ihrem Freund

Außerdem kündigte sie an, ihre Kinder nicht mehr im Internet zeigen zu wollen. Den Vorsatz hat sie jetzt gebrochen und zeigt ein Foto von sich mit ihren Töchtern auf Instagram. Die Mädchen sind mit Emojis unkenntlich gemacht. Offen dagegen zeigt Cindy ihr Liebesglück mit Freund. Mit ihm ist sie verlobt und nach Leer in Ostfriesland gezogen. Das Paar will 10. Juni 2023 heiraten.

RTL Zwei zeigt neue Rostock-Folgen

Zur Frage, ob sie bei den aktuellen Dreharbeiten von „Hartz und herzlich“ dabei sei, antwortet Cindy mit einem klaren Nein. Ein Wiedersehen mit der ehemaligen Rostockerin im TV gibt es trotzdem: Aktuell strahlt RTL Zwei alte Rostock-Folgen von „Hartz und herzlich“ aus. Am Mittwoch (19. Oktober) läuft ab 14.55 Uhr die Folge „Zwischen Glück und Schmerz“. Inhalt laut Sender: „Für die in Groß Klein lebende Cindy steht ein wichtiger Termin beim Jugendamt an. Die zweifache Mutter möchte wissen, warum ihre Tochter Clara in Obhut genommen wurde. Wie und wann kann die 20-Jährige das Kind wieder zurückbekommen?“

Die letzte Staffel „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ aus Rostock ist mit einer Sonderfolge für den 2021 verstorbenen Andreas Kowalski zu Ende gegangen. Aktuell zeigt RTL 2 jeden Dienstag (20.15 Uhr) Episoden aus Magdeburg.

Lange werden Fans der Rostocker Ausgabe nicht auf Nachschub warten müssen. Die neuen Rostock-Folgen sollen im Herbst oder Winter gesendet werden, wie RTL Zwei mitteilt.

Von AB