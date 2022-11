﻿RTL-zwei-Serie „Hartz und herzlich“ in Rostock: Verdächtiges Tiktok-Video – Ist Cindy schwanger?

Die RTL-zwei-Sendung „Hartz und Herzlich“ sorgt auch in Rostock immer wieder für Gesprächsstoff. Zu den Protagonisten gehört Cindy. Bei einigen ihrer Follower lässt ein Tiktok-Video der Mutter zweier Kinder einen Verdacht aufkommen. Ist sie schwanger oder hat sie zugenommen?

Cindy gehört zu den „Hartz und herzlich“-Darstellern, die in den sozialen Netzwerken regelmäßig für Gesprächsstoff sorgen.

Rostock. Die Sozial-Doku spaltet die TV-Nation: „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß Klein“ hat viele Fans, aber auch Kritiker. Die Sendung auf RTL Zwei hat den Blockmacherring der Hansestadt deutschlandweit bekannt gemacht und auch einige seiner Bewohner.

Zu den „Hartz und herzlich“-Protagonisten, über die besonders kontrovers diskutiert wird und die auf Social-Media-Kanälen reichlich Kritik einstecken müssen, gehört Cindy Erhardt. Aktuell ist Cindy nicht im TV zu sehen, dafür teilt sie Clips auf Tiktok. Einer davon wirft bei ihren Fans die Frage auf: Ist Cindy wieder schwanger?

Die 22-Jährige hat keinen Schulabschluss, aber bereits zwei Kinder – die Töchter Melody und Clara. Beide musste sie an das Jugendamt abgeben. Dafür muss die junge Mutter viel Kritik in den sozialen Netzwerken einstecken. Sobald sie einen Beitrag auf Tiktok oder Instagram postet, sind ihre Töchter Thema in den Kommentaren. Viele wollen wissen, wie es den Mädchen geht.

Cindy aus „Hartz und herzlich“: Tiktok-Video geht zu früh online

Auf Tiktok hat Cindy nun einen Clip gepostet, in dem sie zu einem Weihnachtslied in die Kamera singt. Den Clip teilt sie zu früh, wie sie selbst einräumt. „Das Video hätte noch nicht online gehen sollen“, antwortet sie auf einen Kommentar. Eine Frage lässt sie bislang unbeantwortet: „Bist du schwanger?“, will einer der Follower wissen. Ein anderer stellt ebenfalls fest, dass Cindy irgendwie anders aussieht als im Fernsehen, vermutet aber einen anderen Grund. „Hast du zugelegt? Früher warst du schlanker oder?“

Ob es um ihr Aussehen geht, ihre Kinder, ihren neuen Partner oder ihr Bestreben, zu arbeiten: Im Netz finden Hater immer wieder Futter, um Cindy zu attackieren. Die 22-Jährige hat aber auch viele Fans, die sie für ihre Posts feiern und ihr sogar Liebeserklärungen machen. Cindy aber hat ihr Herz längst wieder verschenkt: Am 10. Juni 2023 will die Ex-Rostockerin ihren Freund, mit dem sie in Ostfriesland lebt, heiraten.

