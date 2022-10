Bauarbeiten an Stadthalle Rostock: Auf was sich Konzertbesucher einstellen müssen

Parken wird für Gäste, die Veranstaltungen wie Konzerte von Kraftklub und Co oder „Holiday on Ice“ besuchen wollen, schwieriger, denn an der Event-Location entsteht ein neues Gebäude samt Supermarkt und Hotel. Und auch bei dem Veranstaltungsprogramm für November und Dezember 2022 und Anfang 2023 gibt es Änderungen.