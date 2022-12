﻿RTL-Serie „Sisi“ Staffel 2: So geht’s für Rostocks TV-Kaiserin weiter

Babyglück, Krieg und ein neuer Mann: Sisi, gespielt von Dominique Devenport, und ihrem Kaiser Franz (Jannik Schümann) stehen in der zweiten Staffel der Fernsehserie turbulente Zeiten bevor. Wann die Serie auf RTL läuft und was in Folge 1 passiert – die Infos.

Rostock. Weihnachtszeit ist Sisi-Zeit und nicht nur die Version mit Romy Schneider lässt die Herzen vieler Zuschauer höher schlagen: Rostocks TV-Kaiserin Dominique Devenport begeistert die Fernsehnation. Anfang Januar wird die Schauspielerin am Rostocker Volkstheater in der Inszenierung „Frivole Lieder“ zu sehen sein, zuvor feiert sie ihr TV-Comeback: Die RTL-Serie „Sisi“ startet in die zweite Staffel und die soll mindestens so spannend wie Staffel 1 werden.

Nach dem Erfolg der ersten sechs Folgen in der Weihnachtszeit 2021 werden jetzt zum Fest der Liebe sechs neue, hochemotionale „Sisi“-Folgen gesendet. Erneut in den Hauptrollen zu sehen: Dominique Devenport als Kaiserin Sisi und Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I.

Zur Einstimmung zeigt Vox am 16. und 17. Dezember noch einmal die erste Staffel – je drei Folgen an einem Abend, ab 20.15 Uhr. Die neuen Episoden laufen dann am Dienstag und Mittwoch (27. und 28. Dezember) im Free-TV: RTL zeigt die zweite Staffel „Sisi“ an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, mit je drei Folgen ab 20.15 Uhr.

In Staffel 2 schenkt Sisi ihrem Franz endlich einen Thronfolger. Eigentlich sollte die Geburt ihres Sohnes das Glück des Kaiserpaares perfekt machen. Stattdessen ist es der Anstoß für Machtkämpfe in Europa: Bismarck droht, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Volk da zu sein. Persönliches Glück scheint der Kaiserin hingegen nicht vergönnt: Sisis Leben bleibt das eines Vogels im goldenen Käfig.

Als sie in politischer Mission nach Ungarn reisen muss, trifft sie auf eine Welt, die sie in vielerlei Hinsicht neu aufblühen lässt: Die ungezähmten, unendlichen Weiten der ungarischen Puszta, das harte, einfache Leben der Menschen und ein Mann, mit dem man Pferde stehlen kann: Graf Gyula Andrássy (Giovanni Funiati). Als Sisi ausgerechnet mit Andrássy in Gefangenschaft gerät, muss sie sich fragen, wie lange sie seiner Anziehung widerstehen kann.

Wer herausfinden möchte, wie es für die TV-Kaiserin weitergeht, schaltet am 27. Dezember den Fernseher ein: Ab 20.15 Uhr sendet RTL die erste Folge der zweiten „Sisi“-Staffel.

Von AB