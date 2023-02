﻿Erfolgsserie „Sisi“ mit TV-Kaiserin aus Rostock geht auf RTL+ in dritte Staffel

Debatte um Auftritt von Daniele Ganser in Rostock: „Ein Veranstaltungsverbot wäre ein Armutszeugnis“

Juliane Lange

Der selbst ernannte Friedensforscher Daniele Ganser soll am 7. März in der Rostocker Stadthalle auftreten. Doch sein Auftritt sorgt für Diskussionen – sogar so sehr, dass einige Städte das sogar verboten haben. Das führt auch zu einer Debatte unter den OZ-Leserinnen und -Lesern.