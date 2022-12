﻿Zweite Staffel: RTL+ Serie „Sisi“ mit Rostockerin Dominique Devenport bricht Rekorde

Kaiser Franz Joseph (Jannik Schümann, r.) wird an der Seite von Sisi (Dominique Devenport, l.) zum König von Ungarn gekrönt.

Rostock. Der Hype um die RTL+ Serie „Sisi“ mit der Rostocker Schauspielerin Dominique Devenport geht weiter: Am Freitag sind im Streamingdienst die sechs neuen Folgen um das legendäre Liebespaar Sisi und Kaiser Franz veröffentlicht worden. Wie der Sender mitteilte, erreichten die Episoden nach wenigen Tagen noch höhere Abrufzahlen als die Folgen der ersten Staffel – die damals schon alle Rekorde brach. Der Sender spricht vom „erfolgreichsten Fiktion-Neustart ever“ auf RTL+.

Dominique Devenport und Jannik Schümann sind erneut als legendäres Liebespaar Sisi und Kaiser Franz zu sehen. Auch Grimme-Preis-Gewinnerin Désirée Nosbusch steht als Erzherzogin Sophie, Franz‘ Mutter, wieder vor der Kamera.

Auch die Fans sind begeistert. Melly Sternchen schreibt auf Youtube unter dem Trailer zur zweiten Staffel: „Ich freu mich riesig, dass es endlich weitergeht. Die Darsteller, die Kostüme, das Hoch und Tief der Gefühle ...... Einfach ALLES an dieser Serie ist atemberaubend.“ Leon Loreyy meint: „Endlich mal was Deutsches, was nach Qualität aussieht und nicht ’deutsch’.“ Und Katriina Dumitrescu sagt: „Schon längst durchgeschaut. Hoffentlich wird noch eine Staffel 3 gedreht.“

Einem noch größeren Publikum wird Devenport und ihre „Sisi“ vermutlich nach Weihnachten bekannt werden. Am 27. und 28. Dezember 2022 zeigt RTL die Event-Serie als Free-TV-Premiere um 20.15 Uhr.

