﻿RTL-2-Serie „Hartz und herzlich“ in Rostock: So geht’s weiter für Cindy, Manja und Sandra

Streit in Rostock-Evershagen eskaliert: Zwei Verletzte nach Schüssen aus Schreckschusspistole

Ein Streit in Rostock-Evershagen ist am Donnerstagabend so eskaliert, dass ein 22-Jähriger eine CO2-Pistole gezogen und damit zwei weitere junge Männer verletzt hat. Sie wurden durch die Schüsse leicht verletzt.