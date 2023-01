﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Cindy wettert – „Wollt ihr mich verarschen?“

Während Fans der RTL-2-Sozial-Doku „Hartz und herzlich“ im Fernsehen neue Folgen aus den Mannheimer Benz-Baracken sehen, sorgt Ex-Rostockerin Cindy Erhardt für Diskussionen. Nach der Trennung von ihrem Freund muss Neu-Single Cindy in den sozialen Netzwerken Kritik einstecken. Diesmal geht es um die Kinder der zweifachen Mutter. Und auch der Post eines positiven Corona-Tests ruft Hater auf den Plan.

Rostock. Cindy zählt zu den beliebtesten und umstrittensten Protagonisten aus „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock Groß-Klein“. Auch wenn sie nicht mehr im Blockmacherring, sondern in Ostfriesland lebt, wollen Fans wissen, was die zweifache Mutter gerade macht.

73 000 Follower nehmen via TikTok an ihrem Leben teil und haben so unlängst erfahren, dass Cindy wieder Single ist. Und auch wegen ihrer familiären Verhältnisse kommt die Ex-Rostockerin häufig ins Gerede. Besonders wegen ihrer beiden Kinder setzen Hater der Ex-Rostockerin immer wieder zu.

Aktuelles Beispiel: Auf TikTok zeigte sie ein Foto ihrer Töchter und kassiert prompt Negativ-Kommentare. In denen wurde sie dafür kritisiert, dass sie die Kleinen in den sozialen Netzwerken zeigt – etwas, das Cindy eigentlich nie mehr tun wollte. Der 22-Jährigen reichts. In einem Kommentar machte sie sich (inklusive einiger Rechtschreib- und Grammatikfehler) Luft und schrieb: „Wollt ihr mich jetzt verarschen erst wollt ihr es den wieder nicht könnt ihr euch mal entscheiden.“ Die Negativ-Kommentare scheinen ihr nicht völlig egal zu sein, denn wenig später ist der Post von ihrem TikTok-Kanal verschwunden.

Auf TikTok zeigte Cindy ein Foto mit ihren Töchtern – und wurde prompt dafür kritisiert. © Quelle: www.tiktok.com/@_happy_cindy_

Dabei hat es Cindy aktuell ohnehin nicht leicht: Erst kürzlich gab sie die Trennung von ihrem Freund bekannt, mit dem sie eigentlich 2023 Hochzeit feiern wollte.

Und mit einer TikTok-Userin hat sie anscheinend persönlich ein Hühnchen zu rupfen: Offenbar hatte die Frau Cindy vorgeworfen, nicht wie behauptet mit Corona infiziert zu sein. Denn zum Beweis, dass sie doch krank ist, hält Cindy einen positiven Test in die Kamera.

Viele ihrer Follower wünschen ihr gute Besserung. Mit dabei: Cindys Ex-Freund und der meint, Cindy müsse sich für nichts rechtfertigen.

Von AB