﻿Debatte über Rückkehr der Ostseewoche: „Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein“

Rostock. Nun also ist es beschlossene Sache: Die Ostseewoche kehrt nach MV zurück, nachdem der Schweriner Landtag in der vergangenen Woche grünes Licht für eine Wiederbelebung der einst so beliebten Festwoche gab.

Von 1958 bis 1975 fand in Rostock jedes Jahr im Juli ein internationales Festival mit Teilnehmern aus dem gesamten Ostseeraum statt. Es gab Konzerte, Ausstellungen und Messen. Kritiker rügten die Veranstaltung schon damals als DDR-Propaganda. Was halten Leser von der Neuauflage?

„Super Idee. Ostseewoche an der Warnow“

Sabine Gramkow freut’s: „Das wäre echt super, ich fand das total cool. Mein Papa hat dort gearbeitet.“ Heinz Warnke sieht’s genauso: „Super Idee. Ostseewoche an der Warnow.“ Auch Knud Stüve meint: „Das wäre sehr schön.“ Jürgen Pretzel wendet ein: „Die Ostseewoche wird dann ohne Russland stattfinden.“ Nach Pretzels Worten habe die Nato die Ostsee selbst zum Nato-Meer erklärt. „Die Ostseewoche als Völker verbindende Veranstaltung wird es nicht mehr geben. Leider!“

„Ich habe nur positive Erinnerungen an die Ostseewoche“

Hier schließt sich der Wortbeitrag von OZ-Leser Christian Baumgart an, der dem Ganzen mehr abgewinnen kann: „Gerade jetzt, wo die Ostsee kein Meer des Friedens ist, das alte Motto allgegenwärtig ist, finde ich die Wiederbelebung der Ostseewoche klasse! Rostock zeigte sich weltoffen und geschäftsfreudig.“ Conny Meel führt erklärend aus: Unter dem Motto „Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein“ fand die Woche immer Anfang Juli statt. Zum Abschluss gab es in Rostock ein Feuerwerk am Kanonsberg.“

Auch Gundula Käding sagt: „Die Ostseewoche wird nie wieder so sein, wie sie mal war. Denn heute kann jeder kommen. Zu DDR-Zeiten war es ein Highlight, wenn die skandinavischen Länder hier waren.“ Hansi Geissi schaut von außerhalb auf die Veranstaltung: „Wir als Leipziger Orchester waren mehrere Jahre dabei. Es war immer sehr schön, ich habe nur positive Erinnerungen daran. Meinen Nachfahren würde ich das auch gönnen.“

„Fällt einem nichts ein, kramt man in der Mottenkiste“

Gabi Obst zeigt sich skeptisch: „Bei der derzeitigen vergifteten Atmosphäre, politisch und wirtschaftlich, kann ich mir das leider nicht vorstellen. Man sah es ja schon bei der vergangenen Hanse Sail. Kaum Klasse-A-Schiffe und dann die ausgeladenen Chinesen. Eine weitere Marktgroßveranstaltung braucht Rostock nicht.“ Thomas Brinkmann ist der Meinung: „Fällt einem nichts ein, kramt man in der Mottenkiste.“ Und Olaf Hobrlant greift noch mal diesen Gedanken auf: „Sicher wäre die Rückkehr der Ostseewoche eine tolle Sache. Aber wenn man gleich von vorneherein ein Land ausschließen will, ist das eine Luftnummer.“

