﻿Rücktritt bei Rostocks SPD: Rainer Albrecht wirft Verbandsvorsitz hin

Kostenfrei bis 13:53 Uhr lesen

Premiere auf Barther Boddenbühne

Am 8. Juli hat das Thaterstück„Die Wikinger – Tanz im Schatten“ auf der Barther Boddenbühne Premiere gefeiert. Es knüpft an das Vorgängerstück an, Zuschauer müssen es jedoch nicht kennen. Dafür sind kleine Anspielungen auf das lokale Geschehen in Barth eingearbeitet.