﻿Rügener bringt Medizin und Essen in die Ukraine: „Einige Dörfer sind komplett ausradiert“

Tontechniker Maik Schultz sagte seine Europareise ab, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Mit seinem selbst ausgebauten Camper „Ellie“ drang der Rügener dabei immer weiter in das zerstörte Land vor – und musste auch schon um sein Leben fürchten.

Maik Schultz (33) aus Bergen auf Rügen hilft der Ukraine. Er fährt bis an die Frontlinie, um Menschen in fast verlassenen Dörfern mit Nahrung und Medizin zu versorgen.

Bergen/Rostock. Um den Menschen in der Ukraine zu helfen, geht der Rügener Maik Schultz über seine Grenzen hinaus. Seit Beginn des Krieges war der 33-Jährige bereits rund 30 Mal dort. Mit seinem selbst ausgebauten Camper namens „Ellie“ bringt er über Polen Medizin, Nahrungsmittelpakete, Tierfutter und warme Kleidung in die Dörfer an der Frontlinie – und rettet dort auch herrenlose Hunde und Katzen.

„Ich fahre dorthin, wo Hilfsorganisationen nicht mehr hinkommen“, sagt der Tontechniker, der bereits für das Theater Vorpommern, die Störtebeker Festspiele oder den Rostocker Mau-Club aktiv war. „Manchmal war ich der erste Mensch, den die Menschen in den zerstörten Dörfern seit Monaten von außen gesehen haben.“

Schultz fuhr immer wieder in die Ukraine

Waren seine ersten Stationen noch Lwiw, Kiew oder Odessa, dringt er nun immer tiefer in das Land vor. Auch nach Cherson – oder Charkiw. „Den Sound der Artillerie nahe der Front kann man nicht beschreiben“, sagt er. „Man blendet es bei der Arbeit aus.“ Angst um seinen Leben hätte er erst einmal gehabt. „Eine Rakete flog über uns hinweg“, sagt er. Da brach Panik aus. „Wir konnten uns noch in einen Keller retten.“

Sonst konnte er Gefechten bisher immer aus dem Weg gehen. Was er gesehen hat, kann er bis heute dennoch kaum in Worte fassen. „Mal brannte eine Farm, mal ein Industriegebäude an der Straße“, sagt er. „Einige Dörfer sind komplett ausradiert.“

Rügener brach Europareise für Ukraine-Hilfe ab

Maik Schultz (33) aus Bergen auf Rügen hilft der Ukraine. Er fährt bis an die Frontlinie, um Menschen in fast verlassenen Dörfern mit Nahrung und Medizin zu versorgen. © Quelle: Christian Roedel

Als der Krieg ausbrach, plante der Tontechniker gerade eine Europareise. Diese sollte im April 2022 losgehen. Er trat sie nicht mehr an, sondern brach bereits am 28. Februar 2022 für seinen ersten Hilfstransport auf. „Es war völlig kopflos“, sagt er heute. „Ich konnte weder polnisch noch ukrainisch und hatte keinen Plan vom Land.“ Aus einem diffusen Gefühl heraus wollte er dennoch helfen – und tat es. Geplant war ursprünglich nur eine Tour. Nun ist er noch immer aktiv, hat ein Netzwerk aufgebaut, sich professionalisiert und weiß, wo was gebraucht wird.

So wird er am 24. Februar wieder in der Ukraine sein. Im Transporter: Medizin für ein provisorisches Krankenhaus in Vysokopillya. „Dort wurde die eigentliche Klinik zerstört“, sagt er. In der kleinen Stadt fehlt es sonst an nahezu allem. „Die Menschen haben fast gar nichts mehr. Es ist bedrückend. Sie erfreuen sich über ganz alltägliche Dinge“, so Schultz.

Ukraine-Hilfe: Rügener möchte weiter im sozialen Sektor arbeiten

Die Dankbarkeit habe ihn gerührt. Nach rund einem Jahr der Hilfe überdenkt der gebürtige Grimmener daher auch seine Berufswahl. Hat er bisher noch seine Brötchen in der Musik- und Veranstaltungsbranche verdient, möchte nun umsatteln. „Ich würde gern weiter etwas Soziales machen“, sagt er. „Vielleicht bei einer Hilfsorganisation.“

In Drohobych gab es ein neues Flüchtlings-Camp. 150 Familien aus der Ostukraine kamen dort neu an. Maik wurde gebeten, bei der Versorgung zu helfen. Er brachte aber nicht nur Nahrung und Kleidung mit, sondern auch Seifenblasen, damit die Kinder eine Zeit etwas zum Lachen haben. © Quelle: Maik Schultz

Doch erst mal wird er weiter in die Ukraine fahren. Dafür hat er seine „Ellie“ nach der dritten Tour durch einen Allrad-Sprinter mit ukrainischem Kennzeichen ersetzt. Doch wie finanziert er seine Hilfe? „Am Anfang durch das gesparte Reisegeld“, sagt Schultz. Dieses sei jedoch aufgebraucht. Nun stehen ihm private Unterstützer zur Seite. „Menschen, die gern helfen würden, aber es nicht so können wie ich“, sagt er. Er versuche, seine Hilfe deshalb möglichst transparent zu machen.

Ein kurzer Moment der Unbeschwertheit für ukrainische Kinder

Man kann seine Touren in die Ukraine auch über Instagram unter Ellie.on.the.road verfolgen. Dort unterstützen das Projekt mittlerweile mehr als 14 000 Follower. Schultz zeigt den Menschen auch, wie es an den Orten aussieht, die er bereist. Zu sehen sind zerbombte Gebäude, kaputte Brücken und Straßen, ausgebrannte Panzer und Autos – aber auch Haustiere, die er einsammelt oder Kinder nahe der Front, die er für einen Moment mit Seifenblasen glücklich macht. Schultz will ihnen durch seine Präsenz zeigen, dass Europa sie nicht vergessen hat.

Bilder nach einem großen Luftangriff. Dieses Foto machte er auf dem Weg nach Kherson. © Quelle: Maik Schultz

Sein Umfeld sieht seine Hilfe nahe der Front jedoch auch kritisch. „Viele haben Angst um mich“, schildert er die Situation. „Ich bewege mich aber immer auf ukrainischem Gebiet.“ Auch direkten Feindkontakt hätte es noch nicht gegeben – auch wenn die Schüsse und Einschläge schon „sehr, sehr nahe“ waren.