﻿Rüstungsbranche trifft sich in Rostock: Demonstranten fordern Absage der Messe

Kurz vor knapp haben die Gemeindevertreter in Ückeritz einen Beschluss gefasst, der es in sich hat: Ab April zahlen die Gäste 3,90 Euro Kurtaxe. Dafür können Urlauber und Einheimische ab Mai, ohne ein Ticket zu lösen, mit den Bussen und Bahnen der UBB fahren. Eigentlich sollte das in allen Seebädern der Modellregion so sein – Ückeritz soll das Vorhaben nun testen.