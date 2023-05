﻿Schiffe, Jets, gepanzerte Fahrzeuge: Diese Unternehmen aus MV verdienen Millionen mit Rüstung

Rostock. U-Boote und Unterwasser-Drohnen, Sensoren und Software: Ab Dienstag dreht sich in der Rostocker Hansemesse alles um Kriegsführung unter Wasser. 1500 Besucher aus der Verteidigungsbranche werden zu einer der größten Rüstungsmessen seit Jahren in Deutschland erwartet – zur „Undersea Defence Technology 2023“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dabei sind auch etliche Aussteller aus MV. Denn in kaum einem anderen Bundesland wächst die Rüstungsbranche so stark wie im Nordosten. Hunderte Jobs und Milliardenumsätze hängen an der Produktion für die Armeen dieser Welt. Tendenz steigend. Viele Betriebe aus der Branche in MV suchen aktuell Personal. Rund um die Messe hat ein Friedensbündnis ein Protest-Camp angekündigt.

Mehr als 1000 Jobs allein auf den Werften

Zahlen zur Rüstungsbranche in MV gibt es nicht. Selbst im Schweriner Wirtschaftsministerium nicht. „Viele Firmen reden nicht gerne über dieses Geschäft, für viele Mittelständler ist es auch nur eines von mehreren Standbeinen“, sagt Peter Scheben, Sprecher des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). „Die größten Betriebe im Bereich der Verteidigungstechnik sind in MV sicher die Werften.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch den Kommentar: Waffenmesse in Rostock: Warum Deutschland eine starke Rüstungsindustrie braucht

Einer der bekanntesten Namen ist NVL – Naval Vessels Lürssen. Um die 300 Mitarbeiter beschäftigt das Schiffbaukonsortium allein in Wolgast. Dort wurden große Teile der neuen deutschen Korvetten gebaut, auch an der Fertigung der neuen Fregatten vom Typ F 126 sind die Wolgaster beteiligt. Gesamtauftragsvolumen für vier Schiffe: 5,5 Milliarden Euro. Auch Tamsen Maritim in Rostock verdient kräftig: Die Werft liefert in diesem Jahr zwei Arbeitsboote für die Marine ab und ist stark im Reparaturgeschäft. Noch größer wird der Wismarer Standort von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Der Kieler Konzern will auf den ehemaligen MV Werften U-Boote, aber auch neue Fregatten bauen – und plant mit 800 Jobs.

In der Hansemesse Rostock findet die „Undersea Defence Technology 2023“ statt. © Quelle: Ove Arscholl

Technik für Kampfjets aus MV

Doch nicht nur in Sachen Marine ist die Rüstungswirtschaft in MV groß: Mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt die US-Waffenschmiede General Dynamics in Woldegk. Die ehemaligen Fahrzeugwerke FWW warten Militärfahrzeuge – unter anderem für die Bundeswehr. Hinter den Kulissen werben die Amerikaner immer wieder damit, in der Region Neubrandenburg eine eigene Produktion aufzubauen – und möglicherweise Hunderte neue Jobs zu schaffen: Kauft Deutschland bei General Dynamics zum Beispiele neue Schützenpanzer, könnten die zu einem Großteil in MV gebaut werden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kraken Power aus Bentwisch bei Rostock gehört mittlerweile einem kanadischen Konzern und will auf der Messe für Unterwasser-Batterien aus MV werben – einsetzbar zum Beispiel in Unterwasser-Drohnen. Die Firma AiB Composites aus Stäbelow (Landkreis Rostock) wirbt für seine Verbundfaser-Bauteile. Offensiv mit seiner Rüstungssparte geht RST Rostock System-Technik um: Das Unternehmen sucht aktuell eine Vielzahl neuer Mitarbeiter. Im Internet wirbt RST damit, Softwaresysteme für den Kampfjet Tornado, Einsatzführungssysteme für die Marine und auch für Simulatoren für den Militärtransporter A400M entwickelt zu haben. Unter anderem für den Eurofighter soll auch Diehl Aerospace aus Rostock zugeliefert haben.