﻿Rüstungsmesse in Rostock mit Hightech aus MV: Aussteller zeigen U-Boote, Tauchtechnik, Waffen

Rostock. Ihm geht es um die Visitenkarten. Um Telefonnummern und Namen. Aus den USA, Indien, Italien, den Niederlanden. Denn Kaufverträge – da ist sich Andreas Mischo sicher – werden auf dieser Messe nicht geschlossen. „Hier geht es um Kontakte – zu den Entscheidern bei den Streitkräften dieser Welt“, sagt der Rövershäger.

Mischo und seine Partner der Stäbelower AiP Composites haben dafür viel Geld bezahlt, um als Aussteller auf einer der exklusivsten und am meisten abgeschotteten Messen des Jahres dabei sein zu dürfen – auf der „Undersea Defence Technology 2023“ (UDT) in der Rostocker Hansemesse. 70 Unternehmen aus der weltweiten Rüstungsindustrie zeigen die neuesten Waffen, Sensoren und Ausrüstungen für den Krieg unter Wasser. Rein darf nur, wer zu dieser Branche gehört – oder zum Militär.

Hansemesse Rostock: Eine Demo, von der keiner was merkt

Aussteller, Fachpublikum, Journalisten – wer sich auf der UDT umsehen will, musste sich schon vor Wochen beim britischen Veranstalter anmelden. Mit Kopie seines Ausweises. In und vor der Halle patrouillieren Militärpolizei und Sicherheitsdienste, vor der Messe-Rotunde parken vier Mannschaftswagen der Landespolizei. Die Sorgen im Vorfeld waren groß.

Auch das gehört zur Rüstungsmesse: Vertreter der Marinen aus Deutschland, Rumänien und dem Vereinigten Königreich diskutieren mit der Wirtschaft, welche Systeme sie künftig benötigen. © Quelle: Andreas Meyer

Schließlich hatte ein Rostocker Friedensbündnis zum Protest gegen die Waffen-Schau aufgerufen, einen Protest sogar vor Gericht gegen ein Verbot verteidigt. Das Camp können die Teilnehmer der Messe aber allenfalls erahnen. Zu hören ist rein gar nichts. An der Einfahrt zum Parkplatz steht am ersten Tag ein einsamer Protestler mit Schild und Sturmhaube.

Uniformen und Milliardenkonzerne

Drinnen ein anderes Bild – und zwei verschiedene „Dresscodes“: die Verkäufer, der Aussteller im Anzug mit Krawatte, die potenziellen Käufer – ranghohe Militärs – in Uniform. „Die ‚UDT‘ findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt“, erzählt Hansemesse-Chef Andreas Markgraf. Die Firma Clarion, der Ausrichter, wollte schon lange nach Rostock: „Wir sind Deutschlands Marine-Hauptstadt, bei uns hat das Forschungszentrum ‚Ocean Technology Center‘ seinen Sitz. Wir sind attraktiv für die Branche.“

Ole Johannsen von Gabler aus Lübeck zeigt neueste Sensortechnik für den Einsatz unter Wasser. © Quelle: Andreas Meyer

Die ganz Großen sind da. Rheinmetall, Kongsberg, Hensoldt, L3Harris, Saab, Lockheed Martin. Sensoren gibt es zu sehen, Schiffsmodelle, unbemannte Unterwasser-Drohnen, Torpedos. Der israelische Konzern IAI hat den Hingucker mitgebracht – ein komplettes U-Boot.

Unternehmen aus MV werben um Spezialeinheiten

Auch MV ist gleich mit etlichen Ausstellern vertreten. Mit Andreas Mischo und seiner Firma Gavin, zum Beispiel. Gavin baut Tauchscooter – Antriebssysteme, mit denen „Froschmänner“ unter Wasser große Distanzen zurücklegen können. Die Technik wird in Rövershagen bei Rostock entwickelt, die ultraleichten Composit-Teile fertigt die Firma AiS in Stäbelow (Landkreis Rostock). „Die Scooter sind zum Beispiel für Spezialkommandos attraktiv“, sagt Mischo.

Bauen unter anderem für die französische Fremdenlegion: Gavin-Chef Andreas Mischo (links) und Tim Wegner von AiS in Stäbelow. © Quelle: Andreas Meyer

Die Elitekämpfer springen fünf Kilometer vor der Küste mit Fallschirmen ins Meer, lassen sich von den Scootern Richtung Land ziehen. „Mit den großen Modellen sind auch 30 Kilometer kein Problem“, sagt er. „Zum Beispiel wenn das Kommando von einem U-Boot oder Schiff abgesetzt wird.“ Getestet hat er seine Produkte zusammen mit der französischen Fremdenlegion. In Rostock will er auch andere Armeen von den Geräten „made in Rövershagen“ überzeugen.

Wismarer U-Boote für die USA?

Ein paar Meter weiter steht Sven Neervoort am Stand einer Firma, die jeder Autofahrer kennt – zumindest wenn er bei einer Polizeikontrolle mal „pusten“ musste: Dräger aus Lübeck will Tauchtechnik an den Mann – besser gesagt: an den Soldaten – bringen. „Eine normale Atemluftflasche reicht für gut eine Stunde“, sagt Neervoort. Mit dem „Re-Breather“, Drägers Atemluft-Automaten, können Taucher bis zu vier Stunden lang im flachen Wasser operieren. „Und das ohne Blasen, die an die Oberfläche steigen und die Taucher verraten könnten.“ Gedacht ist das Ganze ebenfalls für Spezialkräfte.

Sven Neervoort von Dräger zeigt das Tauchsystem für Einheiten wie Deutschlands Kampfschwimmer oder die us-amerikanischen Navy Seals. © Quelle: Andreas Meyer

Das große Thema der Messe sind „Daten“ – zum Beispiel Systeme mit autonomen Schiffen, die Daten von Sensoren auf dem Meeresgrund sammeln und per Satellit an die Hauptquartiere senden. Gabler – ebenfalls aus Lübeck – bietet solche Systeme an. „Zum Beispiel um Pipelines, Kabelstränge oder auch LNG-Terminals zu schützen“, sagt Verkäufer Ole Johannsen.

TKMS präsentiert auf der „Undersea Defence Technology“ in Rostock unter anderem U-Boote und Torpedos. © Quelle: Andreas Meyer

Einen der größten Stände betreibt ein Rüstungskonzern, der bald in MV bis zu 1000 Menschen beschäftigen will – ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), neuer Eigner des ehemaligen MV-Werften-Standorts in Wismar. Torpedos stellt TKMS aus und „Anti-Torpedo-Torpedos“. Auch Modell-U-Boote hat der Konzern mitgebracht. Unterwasser-Kriegsschiffe, wie sie künftig in Wismar gebaut werden sollen. Sie sind der Hingucker – selbst für die uniformierten Vertreter der US Navy. Ob die Amerikaner bald Hightech aus der Hansestadt bestellen? Eine TKMS-Sprecherin schweigt zu solchen Fragen, sagt nur: „Wir bereiten den Produktionsstart vor und warten auf Aufträge.“ Verschwiegenheit – auf dieser Messe gehört das zum Geschäft.