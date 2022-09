Angeln zwischen Ostsee und Seenplatte wird immer beliebter. Die Vereine erfreuen sich immer mehr Mitglieder. Warum Angeln so im Trend liegt und wo die schönsten Angelstellen zwischen Rostock und Krakow am See liegen.

Der Kreisangelverband des Landkreises Rostock ist stark in der Jugendarbeit aktiv und führt so den Nachwuchs an den Angelsport heran.

Pölchow/Hohen Sprenz. Angeln ist mehr als Fische aus dem Wasser zu ziehen – davon ist Heiko Krüger überzeugt. Er ist Vorsitzender des Kreisanglerverbandes Landkreis Rostock (KAV) und der erfreut sich immer mehr Mitglieder in seinen Vereinen. Angeln liegt im Trend.

Landesweit gibt es derzeit 48 500 Mitglieder in den Vereinen, die unter dem Landesanglerverband organisiert sind. 1450 seien in der letzten Zeit hinzugekommen. „Bei uns als KAV sieht es ähnlich aus. Wir sind derzeit 1650 Mitglieder und davon 135 Jugendliche“, sagt Heiko Krüger. Warum angeln nicht bedeutet, „Würmer zu baden“, wie es ihnen laut Heiko Kröger häufig unterstellt wird, erklärt er selbst: „In unserer technisierten Welt nimmt die Notwendigkeit des Natur- und Umweltschutzes einen hohen Stellenwert ein. Beispiel: Seit 2003 haben die Angler in MV allein 36 537 Kilogramm Aal in die Gewässer eingesetzt, was einer Stückzahl von 3,3 Millionen entspricht. Darin eingeschlossen sind die Erhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gewässer und somit das Angeln objektiv und das subjektive Verhalten jedes Anglers.“

Schöne Angelstellen zwischen Tessin und Satow

Er selbst angelt am liebsten fast vor der Haustür in der Warnow bei Pölchow. Mit den Kindergruppen, die der KAV regelmäßig ehrenamtlich betreut, geht es auch mal nach Lüsewitz, zum Fischer an den Hohen Sprenzer See, Tessin oder Satow. „Uns geht es nicht darum, den Kindern zu vermitteln, dass es immer um den großen Fisch geht. Wir können mit diesen Anglertreffen die Kinder zusammenhalten, ihnen eine gemeinsame Veranstaltung ermöglichen“, erklärt Heiko Kröger.

Warum Angeln zwischen Ostsee und Seenplatte immer beliebter wird, erklärt sich für Heiko Krüger so: „In MV können Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ohne Fischereischein angeln. Das sind einzigartige Regeln, die gibt es so in anderen Bundesländern nicht. Immer mehr Eltern gehen mit ihren Kindern angeln. In MV besteht die einmalige Möglichkeit, dass, wenn ein Elternteil einen Fischereischein und die Angelberechtigung besitzt, das Kind bis zum 14. Lebensjahr mitangeln darf. Natürlich dürfen dann trotzdem nur drei Angeln im Wasser sein“, eklärt Krüger. Möglich ist aber auch die Organisation im Verein oder der Besitz einer Tageskarte. So dürften Kinder unter 14 auch allein angeln gehen.

Heiko Krüger, Vorsitzender des Kreisanglerverbandes Landkreis Rostock. © Quelle: privat

122 Hektar Gewässerfläche im Landkreis

„Außerdem haben wir hier eine wahnsinnige Menge an Gewässern“, erklärt der Verbandschef. Allein im Landkreis Rostock werden vom Verband 122 Hektar Gewässerfläche bewirtschaftet. Dazu gehört es unter anderem, Fische einzusetzen und die Seen sauber zu halten. „Angeln ist eine sichere Freizeitbeschäftigung. Man zahlt einmal den Jahresbeitrag, braucht Ausrüstung und mehr nicht. Das erzielt seine Wirkung“, erklärt der Angelexperte. Sicher habe auch die Coronapandemie zum Angeltrend beigetragen, viele hätten in dieser Zeit ihren Fischereischein gemacht.

Dies sei aber nicht der alleinige Grund. „Vielmehr haben sich die Verhältnisse bei der Art des Angelns verschoben. Durch den sinkenden Dorschbestand und den ausbleibenden Fängen weichen viele Angler auf die Binnengewässer aus, um hier ihrem Hobby nachzugehen. Denn die Masse der Angler ist nicht auf den Fang ihres Lebens aus, sondern sie wollen zum einen den gefangenen Fisch als Lebensmittel behandelt wissen und zum anderen abspannen und die Probleme des Alltages vergessen“, berichtet Heiko Krüger. Der Landesanglerverband MV ist übrigens als Naturschutzverband eingestuft. Die Masse der Angler lebe dies auch.