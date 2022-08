﻿Säure-Attacke im Rostocker Sonnenblumenhaus: Waren diese Szenen der Anlass?

Szene am Rande der friedlichen Demo: Dieser Mann soll, so eine linke Gruppe aus Berlin, den Teilnehmern den Hitlergruß gezeigt haben.

Ein 25-Jähriger soll der friedlichen Demo zum 30. Jahrestag der ausländerfeindliche Ausschreitungen von Lichtenhagen den Hitlergruß gezeigt haben – und wurde in der Nacht selbst zum Opfer. Videos zeigen, was am Tag vor dem Angriff geschehen sein soll. Waren sie der Auslöser für den Racheakt?

