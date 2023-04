﻿„Hartz und herzlich“ in Rostock: Was Sandra vom Bürgergeld hält

TV

Sandra und Tino sitzen auf einer Bank in Lütten Klein.

Cindy, Sandra, Mali: Die RTL-2-Doku-Soap begleitet Bewohner aus dem Blockmacherring in Groß Klein. Auch an Orten wie den Mannheimer Benz-Baracken und Magdeburg wird gedreht. Der Sendungstitel „Hartz und herzlich“ ist überall gleich und aus dem TV-Programm nicht wegzudenken. Dabei gibts statt Hartz IV jetzt Bürgergeld. Was die Bezieher dazu sagen, zeigt eine neue Folge.

