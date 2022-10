﻿Sanftes Schaudern oder heftiger Horror: Die besten Gruselfilme zu Halloween

Halloween – der perfekte Abend für Horrorfilme. Vampire, Zombies, Dämonen, wahnsinnige Mörder – die Auswahl ist riesig. OZ-Redakteur Axel Büssem stellt seine Lieblingshorrorstreifen vor – und berichtet, was die Rostocker zum gefürchteten Blockbuster „Smile“ sagen.

Rostock. Der Reformationstag am 31. Oktober fällt mit einem Tag zusammen, den viele Menschen mit Grusel, Kürbissen und Süßigkeiten verbinden: Halloween. Traditionell verkleiden sich vor allem in den USA Kinder und ziehen von Haus zu Haus.

Über die Jahrzehnte hat sich dazu eine ganz eigene cineastische Kultur entwickelt: Halloween ist auch der Tag, an dem man sich gerne von Gruselfilmen erschrecken lässt, vor allem in größerer Runde und mit viel Popcorn, das die Zuschauer wohl davon abhalten soll, vor Spannung an den Fingernägeln zu kauen.