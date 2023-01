﻿Sanierungsfall: So schön wird der Rostocker Wasserturm in der Blücherstraße

Der Rostocker Wasserturm ist ein Wahrzeichen der Hansestadt. Hinter der aufwendigen Fassade gab es von Anfang an Probleme. Die Sanierung ist äußerst aufwendig und hat sogar zu einem Rechtsstreit geführt. Mit Bildergalerie.

Nils Sommer, zuständiger Projektleiter des Eigenbetriebs Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der Stadt Rostock (KOE), zeigt am Wasserturm in der Blücherstraße Fassadenteile aus Naturstein, die neu verankert werden müssen.

Rostock. Nur eine Spitze ragt aus dem mit Planen verkleideten Gerüst heraus. Eigentlich hat der historische Rostocker Wasserturm sieben Türmchen - entsprechend der für Rostock typischen Zahl. Die übrigen sechs könne man ein paar Kilometer weiter nördlich auf dem Gelände eines Dachdeckers sehen, wenn man mit der S-Bahn Richtung Warnemünde fährt, sagt Nils Sommer von dem für kommunale Immobilien zuständigen Betrieb KOE. Er leitet die bereits seit 2018 laufende Sanierung des Rostocker Wahrzeichens und damit eine der nach seinen Angaben aufwendigsten Sanierungen des KOE.

Statt der neugotischen rötlichen Backsteinfassade des mehr als 40 Meter hohen Turms ist seit Jahren die helle Einhausung schon von Weitem zu sehen, wenn man etwa von Osten in die Stadt fährt. Sommer vergleicht den Turm mit einem Patienten auf dem OP-Tisch. Der Wasserturm hat ein Problem mit Feuchtigkeit – von außen. Das Mauerwerk sei teilweise richtig nass, berichtet der Experte.

Bröselnde Steine – Rostocks Wasserturm ist Notfall-Patient

1903 ist der Turm gebaut worden. „1905 oder 1904 kamen schon die ersten Beschwerden, dass da Wasser reinkommt“, sagt Sommer. „Dieser Frost-Tau-Wechsel hat über die Jahre diese Steine total kaputtgemacht.“ Bei Probebohrungen habe man teilweise zerbröselnde Steine herausgeholt. Im Rahmen einer Sanierung in den 1990er Jahren sei das Problem nicht angegangen worden. Nun sei es „höchste Eisenbahn“ gewesen. „Es musste was getan werden.“

Der Rostocker Wasserturm steckt seit Sanierungsbeginn im Mai 2018 unter einer weißen Plane. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Nach Angaben der Landeskonservatorin Ramona Dornbusch sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 90 Wassertürme als Denkmal anerkannt. „Bei dem Rostocker Wasserturm handelt es sich um einen der am anspruchsvollsten gestalteten.“ Das sei auch dem Repräsentationsbedürfnis und dem Selbstverständnis der Hansestadt Rostock geschuldet. Diese habe ein repräsentatives Aushängeschild geschaffen. Schon der aus Rostock stammende Schriftsteller Walter Kempowski beschreibt, wie Kinder zum Spiel „um den nagelneuen, im Stil eines gotischen Turms erbauten Wasserturm“ herumrennen. Auch knapp hundert Jahre später war das neben einer Schule gelegene Gelände zeitweise noch als Spielplatz beliebt.

„Wassertürme sind bedeutende Bauzeugnisse der Landesentwicklung. Ihr Erhalt mit zeitgemäßer Nutzung ist ein wichtiger Teil unserer Denkmalkultur“, so die Schweriner Kulturministerin Bettina Martin (SPD). Als Beispiele nannte sie sanierte Türme in Löcknitz, am Bahnhof Teterow oder auf dem Warener Nesselberg. Sie würden als Wohnung, Ferienwohnung oder von Pflegeeinrichtungen genutzt.

Rechtsstreit bremst Sanierung über Monate aus

Zuletzt hatte die Baustelle in Rostock ein gutes Jahr geruht wegen eines Rechtsstreits mit einem Bauunternehmen. Wegen einer gerichtlichen Verfügung durfte die Baustelle sogar zeitweise nicht betreten werden. Seit November wurde wieder gearbeitet - bis der kalte Dezember zur Pause zwang. In der zurückliegenden Woche ging es wieder los.

Im Frühjahr, sobald es die Temperaturen zulassen, sollen auch die Maurer loslegen können. Bis zuletzt wurde nach den richtigen Steinen gesucht. Neben den physikalischen Eigenschaften müssen sie laut Sommer auch die richtige Struktur und Farbe haben. Man sei hier in den letzten Abstimmungen.

Die Steine sollen wie vor mehr als hundert Jahren aus einem Kohlebrandofen kommen. Je nach Position im Ofen hätten sie dann eine andere Färbung. „Das ist ja dieses Spiel, das wir haben wollen.“ Gleichmäßig gebrannte Steine aus einem Gasofen seien geeignet für das Einfamilienhaus, aber nicht hier.

Steine nach historischem Vorbild ersetzen beschädigtes Mauerwerk

Der Turm besteht aus einem tragenden Mauerwerk und einem vorgesetzten Verblendmauerwerk. Dazwischen hat Feuchtigkeit teilweise beträchtliche Lücken entstehen lassen. Die Steine sollen stellenweise ersetzt werden, so dass das Mauerwerk in Zukunft trocken bleibt und beide Mauerwerke wieder verbunden sind. Darüber hinaus werden große schwere Natursteinelemente erneuert. Der Ringanker auf dem Dach, der den runden Bau wie die Metallbänder eines Fasses zusammenhalten soll, war weitgehend verrostet und wurde durch Stahlbeton ersetzt.

Fast wie von Christo: Im Mai 2018 wurde der Rostocker Wasserturm bei Beginn der Sanierungsarbeiten eingerüstet und mit einer Planen verhüllt. © Quelle: Ove Arscholl

Bis 1959 diente das Gebäude als Wasserturm. Mittlerweile nutzt das Kulturhistorische Museum die Räume unterhalb des erhaltenen Stahlkessels als Depot. Was derzeit genau darin lagert? „Das darf man nicht verraten“, sagt KOE-Sprecherin Josefine Rosse. „Aus versicherungstechnischen Gründen.“

Kosten für Rostocker Wasserturm steigen immer weiter

Die Kosten sind im Verlauf des Projekts gestiegen. Von ersten Schätzungen musste man sich bereits verabschieden, als das Ausmaß der Schäden deutlich wurde. Dann kam der Streit mit der Baufirma hinzu. Schon davor hatten sich die Schätzungen jenseits von sechs Millionen Euro bewegt. Der Rechtsstreit treibe die Kosten weiter in die Höhe, sagt Rosse, nicht nur durch Verzögerungen, sondern auch wegen der neuen Preise des eingesprungenen Unternehmens. Derzeit wolle man wegen des laufenden Verfahrens keine Schätzungen nennen. 1,8 Millionen kommen unterdessen aus dem Städtebauförderprogramm Denkmalschutz-Ost.

Mit Blick auf den Baufortschritt sagt Sommer: „Wir sind so knapp unter der Hälfte.“ Ursprünglich sollte der Turm in diesem Jahr fertig werden - wegen des Streits mit der Baufirma unmöglich. Der Projektleiter geht von einer Fertigstellung im Frühjahr 2024 aus und verspricht: „Er wird schön, wenn er fertig ist.“