﻿Sanitzer Standesbeamtin traut Paare seit 30 Jahren: Manchmal kommt am nächsten Tag die große Reue

In drei Jahrzehnten hat Jutta Leu in Sanitz etliche Paare verheiratet – dabei hat sie viele besondere Momente erlebt. Zwar hat noch niemand Nein gesagt, allerdings scheinen einige Partner die Tragweite ihrer Entscheidung nicht ganz durchdacht zu haben.

Standesbeamtin Jutta Leu traut Paare in Sanitz.

Sanitz. Nach 30 Jahren Berufserfahrung als Standesbeamtin und über 2000 Hochzeiten steht bei Jutta Leu der wohlverdiente Ruhestand bevor. Die professionelle Eheschließerin verrät, was sie alles erlebt hat.

Der Trauungsraum im Standesamt Sanitz ist festlich dekoriert, noch klingt romantische Musik aus dem Lautsprecher. Gerade haben sich wieder zwei Menschen vor Jutta Leu das Ja-Wort gegeben. Hat denn schon mal einer im letzten Moment Nein gesagt? „Das ist noch nie passiert, auch wenn es Männer gibt, die darüber Späße machen.“ Doch diese Flausen hat die erfahrene Standesbeamtin stets im Keim erstickt. „Man sollte sich vorher Gedanken darüber machen, was eine Heirat bedeutet und dass ein Nein eine Enttäuschung für alle ist.“

„Eine Annullierung der Ehe ist nicht möglich“

Bereut haben das „Ja“ dann doch der ein oder andere schon einen Tag nach der Hochzeit. Meistens waren es Männer, die weinend am Telefon ein oder zwei Tage später die Ehe annullieren lassen wollten, als die frisch Angetraute plötzlich ihr wahres Gesicht zeigte. „Aber eine Annullierung der Ehe ist nicht möglich, wir sind hier nicht in Amerika.“ Aufhebungen der Ehegemeinschaft seien dennoch möglich, aber meist nicht sofort und erst, wenn sich herausstellt, dass trotz sorgfältiger Vorabprüfung nachträglich Täuschungen zum Vorschein kommen.

Über die Jahrzehnte hinweg hat sich auch bei Jutta Leu die Menschenkenntnis verbessert. Wenn später einmal die Scheidungsurteile eintrudeln, kann sie sich doch an den ein oder anderen erinnern. „Manchmal merkt man es vielleicht an der Kommunikation unter den Paaren oder wenn es um den Entschluss für den künftigen Familiennamen geht.“ Erfahrungsgemäß würden im Schnitt ein Drittel der Ehen wieder geschieden. „Aber manche heiraten auch noch mal die Gleichen“, weiß die 63-Jährige.

Eine Quelle der Liebe kristallisiert sich heraus

Aber die Nachfrage nach Hochzeitsterminen sei ungebrochen. „Zwischen 65 und 85 Hochzeiten sind es momentan pro Jahr, für nächstes Jahr sieht es wieder mehr aus.“ Auch Kurzentschlossene könne sich im Standesamt trauen lassen, wenn gerade terminlich eine Lücke ist. „Ein Paar hatte es mal sehr eilig, da habe ich trotzdem noch in der halben Stunde eine persönliche Ansprache fertig gemacht, die Kerzen angezündet und noch eine Flasche Sekt organisiert.“ Denn persönliche Worte lässt sich die Standesbeamtin nicht nehmen.

Wenn die Paare im Vorabgespräch erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, kristallisiere sich doch eine Quelle der Liebe heraus: Online-Dating. „Selbst junge Paare finden sich dort und im Job passiert es auch noch.“ Und dass Liebe kein Alter kennt, ist spätestens klar, wenn Leu erzählt. „Der älteste Bräutigam war 93 Jahre.“ Große Altersunterschiede zwischen den Brautleuten gebe es dennoch vorrangig zugunsten des Mannes. „Da kann er schon mal 35 Jahre älter sein, ist der Mann jünger, dann oft nur ein paar Jahre.“

Kleiderordnung gibt es beim Heiraten nicht

„Es ist ja doch ein wichtiger Schritt“, sagt sie und meistens sind die Beteiligten auch dem Anlass entsprechend gekleidet. „Nur einmal kamen welche im Jogger“, erzählt Jutta Leu. Ansonsten sind Brautkleid und Anzug ungebrochen im Trend, auch wenn es „immer mehr Motto-Hochzeiten gibt, zum Beispiel im Rockabilly-Look.“ Die Vorstellung, dass eine Ehe ein Leben lang halten solle, gebe es heute nicht mehr so. „Jeder, der verliebt ist, denkt erst mal, es hält für immer.“

Und Jutta Leu weiß, wovon sie spricht, ist sie doch selbst seit 42 Jahren glücklich verheiratet. Trotzdem bleibt sie Realistin und sagt: „Ich gehe immer davon aus, es möge so lange halten, so lange sie dieses Glück wollen.“ Jutta Leu sieht mit einem guten Gefühl ihrem Ruhestand entgegen, auch wenn sie die magischen Momente zwischen Aufregung und Anspannung, Erleichterung und großer Freude vermissen wird. „Bei der letzten Trauung werde ich sicher etwas wehmütig sein, denn Hochzeiten sind das Schönste, was eine Standesbeamtin machen kann.“