﻿Saturn im KTC wird geschlossen: Warum Rostocker Elektro-Kunden davon sogar profitieren

Rostock. Der Elektronikfachmarkt Saturn im Rostocker Kröpeliner-Tor-Center (KTC) wird geschlossen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Ingolstadt zu Beginn der Woche mit – und dass sich Kunden ab Montag, 18. September, auf viele „Rausverkauf-Schnäppchen“ freuen können.

Aus der Saturn-Filiale wird während einer vierwöchigen Umbauphase ein Media-Markt. Zwar waren die beiden Elektrohandelsketten einst eigene Marken, doch gehören Saturn und Media-Markt längst zur selben Firma: der Holding Ceconomy, die 2017 aus einer Neuordnung des Metro-Konzerns hervorging. Die Holding setzt offenbar zunehmend auf nur eines ihrer beiden Zugpferde. Bereits in der Vergangenheit wurden immer mehr Saturn-Filialen geschlossen und häufig als Media-Markt wiedereröffnet. Das Geschäft in Rostock war das letzte seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern.

Holding Ceconomy trennt sich von immer mehr Saturn-Märkten

Vor allem wenn eine Modernisierung an einem Standort anstehe, treffe das Unternehmen „individuelle Entscheidungen, ob ein Markt als Media-Markt wiedereröffnet wird oder als ein Saturn-Markt bestehen bleibt“, sagte Manuela Schulze, Sprecherin der Media Markt Saturn Retail Group mit Sitz in Ingolstadt.

Nach welchen konkreten Kriterien der Konzern entscheide, ließen die Zuständigen offen. Stattdessen fiel die Antwort allgemein aus: „Wir richten alles darauf aus, das Einkaufserlebnis und die Kundenzufriedenheit auf allen Kanälen weiter zu steigern. Daher überprüfen wir derzeit individuell, Standort für Standort, wie wir die Stärken unserer beiden Marken hier am besten einbringen und nutzen können“, so Unternehmenssprecherin Schulze.

Fest steht: Rostock muss von seinem Saturn-Markt Abschied nehmen. Ab dem 18. September soll das Geschäft in der Innenstadt bis Mitte Oktober im laufenden Betrieb umgebaut werden.

„Rausverkauf-Schnäppchen“ im Rostocker Saturn

Während der Bauarbeiten werde es Rabatte in allen Abteilungen geben. Diese „Rausverkauf-Aktion“ sei in dieser Form einmalig für einen Saturn-Markt, teilte das Unternehmen mit.

Anschließend wird es im Land ausschließlich Filialen von Media-Markt geben, darunter in Stralsund, Greifswald, Schwerin, Neubrandenburg, Sievershagen bei Rostock und im Stadtteil Brinckmansdorf. Die Leitung der beiden Media-Märkte in der Hansestadt wird in den Händen von Stefan Grundke und Josephin Müller bleiben. Prokura hat den Angaben zufolge Kevin Ritter. Konkrete Angaben zur Umwandlung wollten die Geschäftsführer auf OZ-Nachfrage nicht machen.

Kaum noch Filialen von Media-Markt in Ostdeutschland

Zur offenbar großflächigen Umstrukturierung des Geflechts aus Saturn- und Media-Märkten in Deutschland und Europa hält sich der Konzern bedeckt. Verschiedenen Medienberichten zufolge werden jedoch immer mehr Saturn-Filialen geschlossen und teilweise zu Media-Märkten umgewandelt. In Österreich und der Schweiz hat sich die Holding demnach bereits ganz von der Marke Saturn verabschiedet.

In der Bundesrepublik fällt auf, dass die Geschäfte vor allem in den neuen Bundesländern verschwinden. Neben MV gibt es den Konzernangaben zufolge auch in Brandenburg keine Saturn-Filialen mehr. In Sachsen-Anhalt existiert lediglich ein Geschäft in Halle, weitere drei in Thüringen in Erfurt, Jena und Gera. Noch etwas dichter zeigt sich das Netz mit sechs Filialen in Sachsen und acht in Berlin. Zusammengenommen gibt es deutschlandweit mehr als 400 Märkte beider Marken, die zur Holding Ceconomy gehören.

OZ