﻿Sauber oder eklig? Rostocks Restaurants in der Hygiene-Bewertung

Italiener, Burger-Imbisse, Fisch-Restaurants – Rostocks Lokale bieten Essen für jeden Geschmack. Die besten Gastronomen bekommen bei Google viel Lob. Aber können hiesige Gastgeber auch bei Kontrollen überzeugen? Sind sie sauber? Halten sie sich an Gesetze, Bau- und Lebensmittel-Vorschriften?

Sauber serviert oder in der Schmuddelküche zubereitet? Bei Hygienekontrollen werden Rostocks Restaurants auch in puncto Sauberkeit gecheckt.

Rostock. Rostock hat kulinarisch weit mehr zu bieten als leckere Fischbrötchen. Pizza, Burger, Veggie-Gerichte, Mecklenburger Hausmannskost und Street Food aus aller Welt – wer gerne auswärts isst, hat in der Hansestadt die Qual der Wahl.

292 Restaurants gibt es nach Informationen der Stadt derzeit in Rostock. Hinzu kommen 281 Imbisse und 143 Schankwirtschaften. Das Angebot ist vielfältig und groß. Wo es am besten schmeckt, daran scheiden sich die Geister. Anhaltspunkte für gute Adressen zum Auswärtsessen geben Bewertungen auf Google oder Tripadvisor.

Doch gleich wo man einkehrt und man Essen bestellt: Wer in einem Lokal speist, will kein Gericht aus einer Schmuddelküche aufgetischt bekommen. Aber können hiesige Gastronomen in puncto Sauberkeit überzeugen?

Imbisse und Restaurants im Check

Einen Hinweis darauf gibt die Statistik des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes der Stadt. Dessen Kontrolleure statten den Lokalen regelmäßig einen Besuch ab. Bilanz des Jahres 2022: In Restaurants stellten sie insgesamt 150 Verstöße fest, in Rostocks Imbissen hatten sie 116-mal Grund, etwas zu beanstanden. In den Schankwirtschaften gab es bei 23 Checks Grund für Kritik.

Die gute Nachricht: Laut Stadt war kein Lokal so mies, dass ein Bußgeld verhängt oder Strafanzeige erstattet werden musste. Restaurantschließungen wegen gravierender Mängel, wie sie in früheren Jahren öfter der Fall gewesen sind, waren ebenfalls nicht nötig.

Kritik für Baumängel und Verstöße gegen Kennzeichnungspflicht

Neben einiger Mängel hinsichtlich der Sauberkeit seien vor allem bauliche und technische Mängel aufgefallen, heißt es. Der überwiegende Teil der Beanstandungen hatte mit Verstößen in der Produktkennzeichnung und Versäumnissen in der Durchführung von betrieblichen Eigenkontrollen zu tun. Die jeweiligen Gastronomen seien zum Nachbessern aufgefordert und entsprechend kontrolliert worden.