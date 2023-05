﻿SBZ Lütten Klein: Geselligkeit hilft gegen Einsamkeit

Lütten Klein. Kursleiterin Dana Schestag (45) dirigiert acht ältere Damen. Einmal pro Woche trifft sich diese Damengruppe hier, um gemeinsam zu tanzen. Der Tanzkurs ist nicht nur eine willkommene Abwechslung für die älteren Frauen, um sich geistig und körperlich fitzuhalten. Es geht dabei auch um Geselligkeit. Auch für Hannelore Erxleben (83) ist der Tanzkurs eine willkommene Abwechslung.

Geselligkeit ist ein Mittel gegen Einsamkeit. Das ist eines der Hauptanliegen im Mehrgenerationenhaus Lütten Klein. Das Haus ist eine Anlaufstelle im Stadtteil – für jeden, der herkommt. Das Stadtteil- und Begegnungszentrum (SBZ) ist bekannt in Lütten Klein. „Das SBZ ist ein Projekt unter dem In-Via-Dach“, erläutert Katy Volgmann, sie hat die Projektleitung im Stadtteil- und Begegnungszentrum inne. Der Verein In Via Rostock e.V. arbeitet wiederum vor dem Hintergrund der katholischen Kirche.

Eine Tanzgruppe trifft sich regelmäßig im SBZ in der Danziger Straße. © Quelle: Ove Arscholl

Preiswertes Mittagessen im Haus für Warnow-Pass-Inhaber

Ein preiswertes Mittagessen im Haus gehört dazu. Für viele Gäste bildet es den Tagesmittelpunkt. Die Mittagszeit ist ein fester Termin für eine Gruppe von Warnow-Pass-Inhabern im „Projekt is(s)t aktiv“, derzeit sind es 25 Teilnehmer. Hier bezahlen sie 1,20 Euro für ein Mittagessen.

Angeliefert wird das Essen werktags vom Wohlthat e.V., bei der Verteilung vor Ort hilft auch Ehrenamtler Dieter Gercken (87). Eine leckere Angelegenheit, wenn zum Beispiel Kartoffeln, Schweinebraten und Joghurt auf dem Plan stehen.

Mittwochs von 11.30 bis 13 Uhr ist im Haus außerdem Suppentag für jedermann. Dann wird frisch gekocht. Zum Beispiel Kartoffelsuppe mit Würstchen, der Preis beträgt drei Euro. In der Küche des Hauses des Essens hilft Ria Loll mit, seit dem letzten August kommt die 64-Jährige hierher. Auch deswegen, um wieder unter Leute zu kommen, sagt sie.

Ria Loll serviert Kartoffelsuppe. © Quelle: Ove Arscholl

Natürlich sind auch Gäste regelmäßig zum Essen da: So kommen zum Beispiel Monika Klar (72) und Helga Schirrmacher (82) mittwochs gern zum Eintopfessen her. Zusätzlich wird im Hause immer dienstags afghanisches Essen frisch gekocht, das ebenfalls mittags zum kleinen Preis angeboten wird.

Monika Klar und Helga Schirmacher wohnen im selben Haus und kommen öfter zum Suppeessen. © Quelle: Ove Arscholl

Ein Begegnungsort für alle in Rostock

Das SBZ in Lütten Klein ist eines von neun Stadtteil- und Begegnungszentren in Rostock. Das Haus in der Danziger Straße 45 d ist unweit der Straßenbahnhaltestelle Rügener Straße gelegen. Das Mehrgenerationenhaus Lütten Klein ist seit 2007 ein Begegnungsort für alle. Der weitläufige Flachbau bietet viele Möglichkeiten, unter diesem Dach ist vieles möglich. Das Haus versteht sich als offener Treffpunkt für jeden – egal woher und wie alt. Auch mit Migrationshintergrund.

Die Angebote sind im Haus vielgestaltig und sie werden für alle Altersgruppen angeboten – zum Beispiel gibt es gemeinsames Kochen, einen offenen Kinder- und Jugendtreff oder einen Spielplatztreff. Der Wochenplan ist reich mit Veranstaltungen und Kursen für alle Altersgruppen gefüllt. Manche Besucher kommen einfach nur zum Reden her.

Einsamkeit ist besonders ein Altersproblem

Ausdrücklich steht das Angebot, dass sich Interessenten in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich in den Projekten des Vereins engagieren können. Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Problem, das sich mit dem Älterwerden verschärft. Gegensteuern will das Projekt „Älter werden in Lütten Klein“.

Dazu gehört auch ein Angebot der digitalen Teilhabe für die ältere Generation: Es gibt im Hause zum Beispiel Digital-Lotsen, die Smartphone-Grundkurse für Senioren unterstützen. Gerade in Krisenzeiten ist das Mehrgenerationenhaus Lütten Klein eine wichtige Anlaufstelle für jedermann, so Katy Volgmann. Es geht bei der Arbeit im Haus um praktische Nächstenliebe.

Kontakt: In Via Rostock e.V., Danziger Straße 45d, 18017 Rostock, Telefon: 0381 / 778 80 30, info@invia-rostock.de