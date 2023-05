﻿Scanhaus-Chef Friedemann Kunz: Trotz steigender Zinsen – „Eigenheime wird es immer geben“

Freizeit in MV

Skatepark in Rostock wird umgebaut: Großes Open Air zur Eröffnung geplant

Rampen raus, Asphalt rein: Der Skatepark an der August-Bebel-Straße in Rostock wird nach den Wünschen der Freizeitsportler umgestaltet. Was künftig geboten wird und wann die Party auf der neuen Anlage steigt.