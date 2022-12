Andreas Buhse, Spitzname „Doc“, hat vor 30 Jahren sein Schallplatten-Geschäft am Leuchtturm von Warnemünde eröffnet. In den Regalen stehen mittlerweile mehr als 3000 Werke auf Vinyl. Jedes einzelne davon hat er persönlich ausgesucht und besorgt.

Warnemünde. Einiges von dem, was in dem kleinen Geschäft am Warnemünder Leuchtturm steht, hatte früher einmal einen Platz in seinem Wohnzimmer. Nach einem Umzug in eine kleinere Wohnung – oder weil sich die Vorlieben manchmal doch ändern – sortierte Andreas Buhse, den alle nur „Doc“ nennen, aus. Doch lange müssen die meisten Musikträger im Schallplattencafé Coaast nicht auf ihre neuen Besitzer warten. Seit 30 Jahren verkauft der gebürtige Rostocker in seinem Laden Werke auf Vinyl – und ein Ende ist nicht in Sicht.