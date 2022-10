﻿„Hier zu spielen, ist gefährlich“ – Verein und Eltern kritisieren Zustand von Sportplatz Toitenwinkel

Der Sportplatz am Friedensforum in Toitenwinkel birgt Gefahren: Der Kunstrasen ist lose und löchrig, die Tartanbahn hat große Buckel. Im Frühjahr hat sich ein Fußballer hier schwer verletzt. Der TSV Rostock 2011 und Eltern aus dem Stadtteil kritisieren: Es passiert einfach nichts.

Toitenwinkel. Eltern und Fußballer aus Toitenwinkel sind verzweifelt. Ihr Sportplatz am Friedensforum ist so marode, dass sie sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen. Ärger und Hilflosigkeit stehen Marcel Heß, Vorsitzender des Fußballvereins TSV Rostock 2011, ins Gesicht geschrieben. Der engagierte Vereinschef hat in den letzten Monaten kaum etwas unversucht gelassen, um in den Ämtern und Gremien der Stadt auf den Zustand des Platzes aufmerksam zu machen.

„Es ist einfach ein Schandfleck, seit über zwei Jahren ist der Zustand besonders schlimm. Hier Fußball zu spielen, ist eine Zumutung“, sagt der TSV-Chef. Und durchaus auch eine Gefahr für Sportler, wie er zeigt.