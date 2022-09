﻿Winfried Glatzeder sorgt für Gänsehaut in Rostock

Brinckmansdorf. Sein Blick schweift prüfend durch den kleinen Saal. Es scheint, als zähle er mit dem Zeigefinger das Publikum. Reihe für Reihe. Der Blick erhellt sich. Es sieht so aus, als ob der Mann auf der Bühne zufrieden ist. Und das kann er auch sein, denn das Rocktheater im Tri-Hotel ist an diesem Mittwochabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Name Winfried Glatzeder hat dafür gesorgt.

Einen besseren Griff hätte Hotel- und Theaterchef Benjamin Weiß zum Start in die neue Spielzeit kaum tun können. Da steht er nun im Dunkel der Bühne, nur angestrahlt von einem Spotlight. Paulas Paul, der Mann, der nach der Oma kam, der Till Eulenspiegel und weiß der Teufel, was und wen Glatzeder in 67 Bühnen- und Filmjahren noch verkörperte. Und natürlich war er für seine Fans immer der DDR-Belmondo. Lang, schlaksig, lässig und mit breitgeschlagener Nase. So liebt ihn sein Publikum bis heute. Auch als er 1982 in den Westen wechselte, weil er „von der Bevormundung endgültig genug hatte“, blieb es ihm hierzulande treu.

Horrorgeschichten von Edgar Allan Poe

Und für den Mimen sind seine Bewunderer ein Lebenselixier. Er braucht es, weil der geliebte Draufgänger, Heißsporn und Charmeur inzwischen 77 Lenze zählt und noch gerne 100 werden würde. Doch was heißen Lebensjahre für einen wie Glatzeder, dessen Ausstrahlung, Temperament und Redegabe nach wie vor faszinieren? Wohl alle, die an diesem Abend seiner Lesung von Horrorgeschichten aus der Feder des US-amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe folgen, würden das unterschreiben.

Doch warum gerade Horror und warum gerade Poe? Glatzeder hat dazu natürlich eine Geschichte parat: „Poe las mir meine Mutter vor, wenn ich als junger Bengel mal wieder Mist gebaut hatte. Sie wollte mich damit wohl disziplinieren.“ Ob das letztlich gelang, ist fraglich. Fakt ist jedenfalls, dass seine Mutter damit in ihm die Liebe zu solchen Gruselgeschichten und zum Krimi weckte.

Winfried Glatzeder warnt Zartbesaitete vor

Heute vermittelt der Vorleser mit der sonoren Stimme seinen Zuhörern selbst Schauerwellen gratis. Dies allerdings mit Vorwarnung an Zartbesaitete: „Jetzt kommt was ganz Schlimmes!“ Doch das Publikum erträgt „Die Maske des Roten Todes“, eine packende Erzählung über den gescheiterten Versuch einer Gruppe von Privilegierten, sich vor einer Seuche in Sicherheit zu bringen. Ebenso mannhaft trägt er die nervenzerreißende Geschichte „Die Grube und das Pendel“, die von Qualen berichtet, die ein Gefangener der spanischen Inquisition erleiden muss.

Um die Gänsehaut zeitweilig zu glätten, folgt Winfried Glatzeder einer Bitte aus dem Publikum und gibt Episoden aus seiner langen Künstlerlaufbahn, aber auch aus seinem Privatleben zum Besten. Plauderei aus dem Nähkästchen. So parliert der Schauspieler über eine Liebesszene mit Angelika Domröse für „Paul und Paula“, bei der er sich den Daumen an einer Klappliege quetschte und die Filmaufnahme dadurch jedoch besonders authentisch wirkte.

Teilnahme am RTL-Dschungelcamp 2014

Auch sein Abenteuer im RTL-Dschungelcamp 2014 lässt er nicht aus: „Die ganzen Viecher waren nicht das Schlimmste. Schlimmer waren die Leute, mit denen ich im Lager war.“ Besonders das österreichische Model Larissa Marolt liegt ihm da noch immer schwer im Magen. Aber wichtig: Die Kohle habe schließlich gestimmt. Was will man da mehr!

Und ins Plaudern geraten, verrät er, dass er seine als Stimmungskanonen geltenden Kollegen Herbert Köfer und Rolf Herricht privat eher humorlos erlebte und erzählt von seiner heimlichen Freude darüber, dass der Fuchs seiner Frau und ihm sämtliche Hühner gestohlen habe und er dadurch nun nicht mehr „ständig in die Sch..e treten muss“.

Von der Plauderei zur nächsten Grusel-Geschichte

Der kleinen Aufheiterung zwischendurch folgt mit „Hopp-Frosch“ die ebenfalls gruselige Gute-Nacht-Geschichte, die von der grausamen Rache zweier Gedemütigter an ihren Peinigern berichtet. Warum ihn seine Mutter ausgerechnet mit solchen Schauer-Stories in den Schlaf wiegen wollte, versteht Glatzeder bis heute nicht: „Manchmal denke ich, die hatte ‘ne Meise!“