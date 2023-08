Vier Tage Party

Es ist der Schlager Move Rostocks: Die Schlager Sail sticht an insgesamt vier Abenden in See. Fans der deutschsprachigen Gute-Laune-Musik sind aus ganz Deutschland angereist, um über die Warnow zu schippern – und freuen sich am meisten über Hits von Roland Kaiser. Mit Bildergalerie.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket