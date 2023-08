﻿Schlager Sail auf der Warnow: „Hier ist sofort gute Laune“

Rostock. „Atemlos“, „Pur-Hitmix“, „Santa Maria“ – Schlagerfans sind am Freitagabend vier Stunden lang auf ihre Kosten gekommen. Nicht etwa im Partyzelt oder einer stickigen Halle, sondern auf zwei Schiffen vom Stadthafen bis nach Warnemünde, der untergehenden Sonne entgegen und wieder zurück. Die dritte Schlager Sail ist mit 220 feierwütigen, buntgeschmückten Gästen in See gestochen. Die gute Laune ging bereits an Land los. Spätestens als die „Käpp’n Brass“ und die MS Selene abgelegt haben, blieb kein Fuß still.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind extra aus Magdeburg angereist, um bei der Schlager Sail dabei zu sein“, erzählen Liane Geisler und Doreen Wünsche. Die Stimmung hat den Frauen und ihren Männern beim letzten Mal so gut gefallen, dass sie sich das Event nicht entgehen lassen wollten. Am meisten freuen sie sich auf Roland Kaiser – „ist doch klar!“

Fans aus Regensburg extra angereist

Wenn auch nicht mit Roland Kaiser, aber mit Bata Illic und dem Klassiker „Michaela“ legte die MS Serene am Stadthafen ab. Unter strahlendem Sonnenschein konnten schon zur Abfahrt die Ersten nicht mehr still sitzen und wippten und tanzten zur Gute-Laune-Musik. Für die sorgten an Bord die „Festplattendreher“ Olaf Niemann, alias Mac Niemi, und Jörn Tillmann, alias Der Perle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gaby (68) und Elke (71) aus Rostock haben ihre Männer daheim gelassen, um Spaß zu haben. © Quelle: Sarah Klas

„Man kann doch nicht nur daheim sitzen, hier sind Leute in allen Altersklassen, das ist toll“, finden Elke (71) und Gaby (68) aus Rostock. Die beiden haben ihre Männer zu Hause gelassen, um ordentlich zu feiern. Wie beliebt die Schlager Sail ist, beweisen nicht nur die restlos ausgebuchten Schiffe an den insgesamt vier Abenden, sondern auch die Anreise so mancher Gäste. „Wir sind extra aus Regensburg angereist, um bei der Schlager Sail dabei zu sein“, sagt Petra Berner, die sich mit ihren Freunden Silvia, Sören und Julia vor allem auf Hits von Helene Fischer freut.

Auch der Kapitän ist in Schlagerlaune

„Das ist mal was anderes als die normalen Touren“, findet Kapitän Martin Pust im geblümten Hemd. Seine Kommandobrücke ist mit Blumenketten geschmückt, der 45-Jährige wippt im Takt der Schlagerhits mit. „Ich höre die Musik selbst auch. Am liebsten Roland Kaiser!“

Silvia, Petra, Sören und Julia kommen aus Rostock und Regensburg und sind das erste Mal dabei. © Quelle: Sarah Klas

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit drei Jahren findet die Schlager Sail statt, damals mit vier Schiffen gestartet. Inzwischen schippern die insgesamt 220 Gäste mit zwei Schiffen über die Warnow, dafür findet das Event an zwei Wochenenden je Freitag und Samstag statt. „Hamburg hat den Schlager Move, wir haben die Schlager Sail. Dieses Event passt einfach zu Rostock“, erklärt Thorsten Schulz, warum er die Schlager Sail ins Leben gerufen hat. Besonders über das herzliche Publikum freut sich der Veranstalter.

Delfin „Delle“ feiert auch mit

Die Kapitäne bringen das Schiff mit Manövern zum Schaukeln, die DJs heizen den Gästen ordentlich ein und die Schlagerfans? Die sind bester Laune, tanzen paarweise Disco Fox oder in der ganzen Gruppe. Als die Schiffe zum Höhepunkt in Warnemünde einfahren, geht eine Polonaise übers ganze Deck. Schaulustige jubeln an Land, feiern von der Ferne aus mit. Begleitet von der untergehenden Sonne und der „Käpp’n Brass“ hätte die Stimmung nicht besser sein können. Kurz taucht sogar Delfin „Delle“ in Warnemünde auf.

Die „Käpp’n Brass“ blieb immer in der Nähe. Dort feierte die Menge genauso ausgelassen wie auf der „MS Selene“. © Quelle: Sarah Klas

Nach kurzer Pause stechen die beide Schiffe wieder in See, zurück zum Stadthafen. Nach vier Stunden sind die Schuhe durchgetanzt, die Stimme heiser, aber die Laune unter sternenklarem Nachthimmel auf der Warnow noch immer ausgelassen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer selbst zur Schlagermusik mitschippern will, hat dazu im nächsten Jahr Gelegenheit. Karten gibt es unter www.schlagersail.de. Vom Land aus sind die Partyboote noch am 19., 25. und 26. August zu sehen.

OZ