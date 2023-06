﻿Schlange vor der Bundesbank Rostock: Was ein Schmetterling damit zutun hatte

Rostock. Wer am Donnerstagfrüh durch die Richard-Wagner-Straße in Rostock gefahren ist, wird sicher die Menschenmenge vor der Bundesbank Rostock gesehen haben. Grund dafür: Eine ganz besondere Münze, die Sammler an diesem Tag ergattern konnten. Die Bundesbank gibt seit dem 15. Juni die Fünf-Euro-Sammlermünze „Schwalbenschwanz“ heraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf-Euro-Münze schimmert bunt

Die Fünf-Euro-Münze ist die dritte Ausgabe der Serie „Wunderwelt Insekten“, die aus insgesamt neun Prägungen besteht. Zum Teil sind die Münzen koloriert. So auch der „Schwalbenschwanz“, der am Flügelende blau und orange schimmert. Mit der Sammlermünze aus Kupfer-Nickel-Legierung darf auch in Geschäften gezahlt werden. Die meisten behalten die Münze, laut Deutscher Bundesbank, jedoch selbst.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So auch der Opa von Christin, der die besonderen Münzen sammelt. Die Enkelin ist am Donnerstagmorgen extra für ihn zur Bundesbank geradelt, um eine Münze zu kaufen. „Ich bin extra ein bisschen später gekommen, um nicht in der langen Schlange stehen zu müssen“, sagt die junge Frau.

OZ