﻿Musiker aus MV klagen über schlechte Bezahlung bei Spotify: „Das ist schon krass“

Rostock. Auf 74 000 Hörer kommt DJ Alex Megane aus Greifswald im Monat über die Streamingplattform „Spotify“. Viel für einen lokalen Künstler. Doch wie viel Geld bringt das dem Hansestädter ein? „Nichts“, lautet die ernüchternde Antwort des 45- Jährigen.

Als Künstler aus MV – wenn man nicht gerade zu den ganz Großen gehöre – lohne sich das finanziell nicht. „Jemand wie Felix Jaehn wird sich über Spotify freuen – er ist einer der wenigen, die es geschafft haben.“

Um von Spotify „gepusht“ zu werden, müsse man regelmäßig neue Musik veröffentlichen – sonst gehe man schnell unter, werde Abonnenten nicht empfohlen. Grundsätzlich, so der DJ, der mit bürgerlichem Namen Axel Jäger heißt, sei die Idee von Streaming gut. „Fans können Sachen entdecken, die sie sonst nicht auf dem Schirm haben.“ Doch aufgrund eines Algorithmus würden Hörer irgendwann nur noch Künstler vorgeschlagen bekommen, die sie sowieso schon kennen.

Axel Jäger, bekannt als Musiker Alex Megane, ist mit seiner Musik auf Spotify vertreten. Seit Freitag ist dort seine neue Single zu hören. © Quelle: Steffen Schulze

Im Durchschnitt 0,3 Cent pro Stream

Berichten zufolge soll der durchschnittliche Beitrag, den Spotify pro Stream bezahlt, im Schnitt zwischen 0,003 und 0,005 US-Dollar liegen. „Spotify zahlt nicht direkt an den Künstler aus, sondern an einen Vertrieb. Der gibt das an die Plattenfirma weiter und die hat dann Verträge mit dem Musiker“, erklärt Jäger. Er schätzt, dass von den etwa 0,3 Cent nur 0,1 Cent bei den Musikern ankommen. „Was bringen einem 100 000 Streams?“, fragt er. „Das sind 100 Euro. Davon muss aber auch das Studio und die Promotion bezahlt werden.“ Unter einer Million Streams komme man so nicht ins Plus.

„Keiner kauft mehr CDs“

„Durchschnittlich nicht mal einen halben Cent pro Stream – das ist schon krass“, sagt Stephan Engelstädter, Sänger der Rostocker Band „Les Bummms Boys“. Grundsätzlich seien Streaming-Plattformen eine gute Möglichkeit, die Musik bekannt zu machen. „Wenn es halt fair wäre. Das ist noch nicht so.“ Er hofft, dass sich die Bedingungen bessern – auch gesetzlich, etwa wenn die GEMA eingreift.

Auch die „Les Bummms Boys“ sind bei Spotify vertreten. „Da kommt man ja auch nicht mehr drum herum, wer kauft denn heute noch CDs?“, sagt Sänger Stephan Engelstädter. „Die junge Generation bekommt einen sonst ja gar nicht mehr mit.“ Er wünscht sich, dass Musik wieder mehr Wert ist. „Für zehn Euro Monatsbeitrag haben Spotify-Abonnenten Zugriff auf eine Milliarde Songs. Früher hat ein Album 15 Euro gekostet. Da haben Fans mehr Geld für Musik ausgegeben.“

Albert Münzberg und Pablo Himmelspach von der „Hinterlandgang“ aus Vorpommern nehmen „alle paar Monate“ ein paar Hundert Euro ein. „Bis man wirklich Geld verdienen kann damit, dauert es jedoch lange. Bei den meisten klappt es nie“, teilen sie mit.

Plattform will Einnahmen berechnen

Wie viel Künstler nun tatsächlich pro Stream bekommen, hängt vom Vertrag ab. „Eine Taylor Swift bekommt sicherlich deutlich mehr als 0,3 Cent pro Stream“, vermutet Axel Jäger aus Greifswald. Mit der Website www.royalties-calculator.com möchte der Entwickler BMAT eine Schätzung geben, wie viel Einnahmen Bands, Sänger und DJs mit Spotify generieren.

Die Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen und wurden nicht von den Künstlern bestätigt. Das Portal bezieht in die Berechnung die Zahl der monatlichen Hörer und Follower sowie die Bekanntheit mit ein – unabhängig der jeweiligen Vertragssituation. Demnach soll der Rostocker Rapper Marteria monatlich auf knapp 6000 Euro kommen, die Band Feine Sahne Fischfilet auf 1100 Euro.

Dieter Bohlen: Komponisten und Texter brutal niedrig bezahlt

Auch bekannte Künstler außerhalb von MV haben sich vor ihren Konzerten in Rostock bereits zu diesem Thema geäußert. „Streaming ist Diebstahl am Künstler. Das ist legalisierte oder geduldete Kriminalität“, sagte etwa Heinz Rudolf Kunze Ende 2021.

Kritisiert Streaming: Dieter Bohlen. © Quelle: Henning Kaiser

Für Dieter Bohlen, der im Mai ein Konzert in der Rostocker Stadthalle gibt, haben Streamingsdienste Vor- und Nachteile, wie er jüngst im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG erklärte. „Natürlich hat man früher an diesen Hits viel mehr Geld verdient. Heute gibt es ja fast nur noch Streams und da werden die Komponisten und Texter brutal niedrig bezahlt. Da kannst du auch bei McDonald’s arbeiten gehen und kriegst die gleiche Kohle“, so Bohlen.

Allerdings sei es heute für die Künstler leichter, überhaupt einen Song zu veröffentlichen. „Den kannst du ja zu Hause aufnehmen und dann irgendwo im Internet veröffentlichen. Früher brauchtest du eine Plattenfirma und wenn es billig war, hat die Single dich dennoch 10 000 Mark gekostet. Diesen Umweg braucht man heute nicht mehr.“