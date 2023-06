﻿BaFin-Ärger, Kursverluste, Insolvenz: Wie gut laufen die Geschäfte von Hansa-Retter Elgeti noch?

Broderstorf/Rostock. Ist es mit dem Höhenflug von Rolf Elgeti vorbei? Der Unternehmer und Hansa-Retter hat Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin, ist vom Chefaufseherposten einer großen Immobilienfirma zurückgetreten und zwei aufstrebenden Jungunternehmen soll Elgeti überraschend den Geldhahn zugedreht haben.

BaFin-Ärger für die „Elgeti-Bank“

Mindestens zwei Mal hatte Elgeti jüngst Ärger mit der deutschen Finanzmarktaufsicht BaFin: Im Juli 2022 gab die Behörde bekannt, die Bilanzen von Elgetis Immobilienfirma Deutsche Konsum REIT-AG in Broderstorf zu überprüfen. Die Prüfer sahen „konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Bilanzierung von Darlehensvereinbarungen […] nicht vollständig und richtig erfasst worden sind“. Die Elgeti-Firma hatte Geld bei einer zweiten Elgeti-Beteiligung angelegt, weil es am Immobilienmarkt für die REIT „keine attraktiven Ankaufsobjekte“ gegeben habe.

Noch härter waren die Maßnahmen, die die BaFin gegen das Bankhaus Oboritita in München – es gehört ebenfalls zum Unternehmensportfolio Elgetis – ergriffen hat: 2021 ordnete die BaFin die „Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation“ an; ein Jahr später wurde der „Elgeti-Bank“ auferlegt, mehr Eigenkapital erbringen zu müssen. Das Bankhaus bot im Internet – unter anderem auf weltsparen.de – auch Tagesgeldanlagen für Privatpersonen an. Damit ist es vorbei.

Nach den Anordnungen der BaFin scheint es nicht allzu gut auszusehen für die Bank: „Aufgrund der Geschäftseinschränkungen sind die Zukunftsaussichten langfristig mit der bisherigen Geschäftsstrategie nicht mehr gegeben“, schreiben die Geschäftsführer im Jahresabschluss 2021. Rolf Elgeti reagiert gelassen: „Die Bank hat aktuell weit mehr als genug liquide Mittel, sodass es nicht in ihrem Interesse ist, weitere Kundengelder einzuwerben.“

Rettete einst den FC Hansa: Rolf Elgeti. © Quelle: Ove Arscholl

Zinszahlungen bleiben vorerst aus

Obotritia Capital gilt als Kernstück des Investmentimperiums. Auch diese Gesellschaft machte von sich reden: Die Firma hatte 2020 Hybridanleihen herausgegeben, Schuldverschreibungen mit sehr langer Laufzeit. Für das angelegte Geld erhält der Käufer einen festgelegten jährlichen Zinssatz. Im Februar gab die Obotritia Capital bekannt, Zinszahlungen vorerst „aufzuschieben“.

Wer ist Rolf Elgeti? 1976 wurde Rolf Elgeti in Rostock geboren. Er gilt als „Finanzwunderkind“, ging bereits mit 23 in die große Finanzwelt nach London. Mit 28 war er bereits Aktienchefstratege bei der niederländischen Großbank ABN Amro. Parallel dazu begann er Anfang der 2000er-Jahre eigene Investments aufzubauen. Unter anderem führte er als Vorstandschef die TAG Immobilien AG in den MDAX und machte es zu einem der größten Immobilienunternehmen Deutschlands. 53 Unternehmen weist die sogenannte „Verflechtungsübersicht“ für Elgeti aus. Aufgeführt sind darin Firmen, an denen er als persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Komplementär, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Aktionär oder Verwaltungsrat mittelbar am Geschäftsgeschehen beteiligt ist. Die Beteiligungen seiner Beteiligungen – zum Beispiel gehört das Bankhaus Obotritia zur Obotritia Capital KGaA – sind darin noch gar nicht enthalten.

Das sei völlig normal, erklärt der Investor: „Die Zinszahlungen sind freiwilliger Natur. Das wissen die Anleger und werden für dieses Risiko mit einem höheren als üblichen Zins entlohnt.“ Elgeti: „Wir haben von unserem Recht im aktuellen Umfeld Gebrauch gemacht, um von gefallenen Preisen bei vielen möglichen Investitionszielen zu profitieren.“

Jungunternehmen warten auf Geld

Elgeti ist über zwei Gesellschaften größter Aktionär eines hoch gehandelten „FinTecs“: Creditshelf ist an der Frankfurter Börse gelistet, hat sich auf „unbesicherte Darlehn“ für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Sogar Goldman Sachs – eines der größten Bankhäuser der Welt – wollte 100 Millionen Euro bei Creditshelf investieren. Bedingung: Elgeti beteiligt sich ebenfalls mit 40 Millionen Euro. Macht er bisher aber nicht.

Rolf Elgeti ist in 53 verschiedenen Firmen aktiv. © Quelle: OZ/Benjamin Barz

Die Folge: Creditshelf kann die Nachfrage nicht vollumfänglich bedienen, verliert mehr und mehr an Börsenwert: Standen die Aktien Mitte 2018 noch bei über 80 Euro, so kosten die Papiere heute gerade mal etwas mehr als 10 Euro. Rein rechnerisch hätten auch Elgetis Anteile an Creditshelf seit 2018 somit mehr als 40 Millionen Euro an Wert verloren.

„Creditshelf hat 2022 gezeigt, dass das Geschäftsmodell funktioniert und operativ gewinnbringend arbeiten kann“, so Elgeti. Warum er seine 40 Millionen Euro noch nicht gezahlt hat? „Die Zahlung wurde bei uns noch nicht abgerufen.“

Insolvenz bei Berliner Start-up

Ebenfalls beteiligt ist Elgeti – über Hevella Capital – am Berliner Tech-Start-up NeXR Technologies SE. Die Firma schafft „virtuelle Erlebniswelten“, programmiert digitale Avatare und Umgebungen für Präsentationen, Shows und Liveevents. Die Aktien des Unternehmens wurden mal für fast 65 Euro gehandelt, jetzt sind sie 4 Cent (!) wert. Ende Mai stellte die Firma einen Insolvenzantrag. Die Hevella Capital hatte weitere Mittel verweigert. Elgeti sagt: „Die Insolvenz der NeXR ist so auch im Sinne von uns als Hauptaktionär.“

Das Berliner Start-up NeXR Technologies SE gehört zum Imperium von Investor Rolf Elgeti und entwickelt unter anderem Technologien für Filmproduktionen. © Quelle: NeXR Technologies SE

Rücktritt bei der TAG Immobilien AG

Ebenfalls Fragen wirft Rolf Elgetis überraschender Rücktritt als Aufsichtsratschef der TAG Immobilien AG auf. TAG ist mit mehr als 80 000 verwalteten Wohneinheiten ein echtes Schwergewicht am deutschen Immobilienmarkt, gehört dem renommierten Aktienindex MDAX an. TAG spielt an der Börse in der gleichen Liga wie Evonik Industries, Freenet oder Puma. Elgeti sagt zu den Beweggründen für seinen Rückzug nur kurz und knapp: „aus persönlichen Gründen“.

