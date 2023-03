﻿Rostocker Sozialkaufhaus macht dicht, Termin für Räumungsverkauf steht

Neues Wohngebiet: Bald kann in Dersekow bei Greifswald gebaut werden

Dersekow darf sich nur Schritt für Schritt entwickeln, so will es die Regionalplanung. Aber ein neues Wohngebiet ist auf der Zielgeraden, in Kürze können Interessenten hier Grundstücke kaufen. Bürgermeister Robert Lossau entwickelt zudem Perspektiven für weitere wichtige Vorhaben im Ort.