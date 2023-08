﻿Güstrower Kindsmordprozess: Während ihr Sohn verdurstet, schreibt Mutter Whatsapp-Nachrichten

Rostock. Nur ein Jahr durfte der Sohn von Isabell D. leben. Die Güstrowerin steht wegen Mordes in Rostock vor Gericht. Whatsapp-Chats, die am Montag in dem Prozess verlesen wurden, offenbaren nun: Während das Kleinkind mit dem Tode rang, schrieb die Mutter belanglose Whatsapp-Nachrichten über Partys und Überraschungseier zum Frühstück. Was in den letzten Stunden vor dem Tod des Kindes geschah, rekonstruierte das Gericht aus Handynachrichten der Angeklagten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Zeuge hatte mit Isabell D. regen Kontakt. Einen Teil der Nachrichten las der Vorsitzende Richter Peter Goebels am Montag vor. Am 20. September, also etwa 24 Stunden vor dem Tod ihres Kindes, schrieb sie dem Zeugen um 0.38 Uhr, dass sie schon am Tag zuvor „durch Güstrow gezogen“ sei.

Kindsmord-Prozess in Rostock: Mutter feiert „Schlübberparty“ vor Tod des Kindes

Etwa zwei Stunden später lud sie den Zeugen auch ein: „Wir sitzen hier in Unterhosen, heute Schlübberparty“, sagte sie in einer der vielen Sprachnachrichten. Gegen 4.15 Uhr hieß es dann: „Wir essen jetzt Frühstück“. Es folgte ein inhaltsleeres Gespräch darüber, ob Croissants und Überraschungseier ein geeignetes Frühstück wären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den späten Abendstunden dieses Tages nahm die Tragödie dann ihren Lauf: Das Kleinkind war allein in der Wohnung, hatte laut dem medizinischen Sachverständigen wohl keine Kraft mehr zum Schreien. Zu wenig hatte der Junge in seinen letzten Stunden zu trinken bekommen.

Die Chatverläufe offenbaren: Isabell D., die zu dem Zeitpunkt mutmaßlich in der Wohnung ihres Lebensgefährten war, chattete in dieser Zeit wieder mit einem Kumpel. Um 22.38 Uhr lautete ihr Kommentar zu einem Bild ihres Freundes: „Krass, ist das ein Kotzeimer?“ Ihr Kind rang in diesen Stunden mit dem Tod. Um die Mitternachtsstunden herum tat es seinen letzten Atemzug.

Ex-Chef trennt sich für Isabell D. – die lässt ihn sitzen

Die Ermittler gehen davon aus, Isabell D. wäre lieber feiern gegangen, als das Leben ihres Sohnes zu schützen. Die Angeklagte wies diesen Vorwurf bisher zurück und sagte, Medikamente hätten dafür gesorgt, dass sie ihrem Kind nicht helfen konnte.

Auch ein weiterer ehemaliger Partner der 24-Jährigen sagte am Montag vor Gericht aus. Er war Ende 2020 mit der Güstrowerin zusammengekommen – damals war er ihr Chef. Der verheiratete Restaurantbesitzer wollte sich mit Isabell D. eine Zukunft aufbauen: „Ich wollte mit ihr zusammen bleiben, ich war verliebt“, sagte der Koch, der sich für Isabell D. von seiner Ehefrau trennte. Doch die Beziehung hielt nicht besonders lange. Bis zum Sommer 2021 waren die beiden ein Paar. Von der Trennung berichtet der 45-Jährige vor Gericht: „Sie hat mir gesagt, ein anderer wäre ein besserer Vater als ich“, sagte er.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollte das Gericht die Mutter des toten Jungen wegen Mordes verurteilen, erwartet sie eine lebenslange Haftstrafe. Die nächsten Verhandlungstage finden Ende des Monats statt.

OZ