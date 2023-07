Der 21. Rostocker Christopher Street Day war ein buntes Fest. Rund 6500 Teilnehmer zogen kostümiert durch die Hansestadt. Dabei wurde ordentlich gefeiert. Angesprochen wurden aber auch kritische Themen wie eine zunehmende Queerfeindlichkeit.

Rostock. Der 21. Rostocker Christopher Street Day war ein buntes Fest. Er zog mehr als 6500 Teilnehmer an, die in wilden Kostümen durch die Stadt liefen. Auf der Demo sprachen sie auch problematische Themen an – wie eine zunehmende Queerfeindlichkeit in der Gesellschaft. In dem Video in diesem Beitrag finden Sie zahlreiche Stimmen, die über das Thema „queere Sichtbarkeit und Sicherheit“ offen sprechen.