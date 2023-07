﻿Schmuck aus Rostock: Goldschmiedin verarbeitet Hunderte Jahre altes Holz aus der Ostsee

Rostock/Nienhagen. Ist das Kunst oder Geschichte, Design oder Schmuck, Kulturgut oder Gewerbe? Irgendwie alles und auch noch nachhaltig.

In der Wokrenter Straße in Rostock werden Schmuckstücke gefertigt, deren Materialien zum Teil 580 Jahre lang im Wasser der Ostsee lagen. Ringe, Halsketten, Ohrringe, Spangen, Manschettenknöpfe und Miniaturen aus Holz, Edelstahl, Silber mit Zuchtperlen oder Brillanten. Unter dem Logo „Edition Hanse 1356-2023“ fertigt die Rostocker Schmuckdesignerin Anette Klook (50) in ihrer Goldschmiedewerkstatt die Schmuckstücke und arbeitet Holz-Intarsien ein, die 2021 bei Baggerarbeiten vor Warnemünde geborgen wurden.

Hölzerne Seekisten um 1436 versenkt

Die Eichenbohlen wurden um 1436 als hölzerne Seekisten im Breitling versenkt. Die Kisten dienten dazu, den Sandvertrieb zu verhindern und der Dänischen Flotte den Zugang zur Oberwarnow zu erschweren. Außerdem waren sie Stege, um anlandende Schiffe bei Flaute in den Hafen treideln zu können.

Die Rostocker Goldschmiedin Anette Klook (50) und der Holzkünstler Volker Werner (64) aus dem Ostseebad Nienhagen zeigen eine Intarsien-Arbeit aus Holz und Metall. © Quelle: Frank Hormann/Nordlicht

Der Holzkünstler Volker Werner (64) aus dem Ostseebad Nienhagen, früher Polizist in Rostock, sicherte sich das Holz, ließ es vermessen und mit Hilfe eines Dendrochronologen in Berlin bestimmen. So kam er mit weiterer Hilfe der Landesarchäologie auf den Zweck und die Herkunft der Eichenbohlen. Für den ostseeverbundenen Künstler so etwas wie Goldstaub. Werner fertigte großformatige Stelen, die er mit Blattgold überzog und mit Hilfe der Warnemünder Galerie Möller als „Goldene Memento“ verkaufte. Vier Stelen im Wert von 900 bis 1200 Euro fanden bereits Liebhaber.

Die Holzreste wollte der Künstler aber nicht einfach entsorgen. Im Internet stieß er auf die Goldschmiedemeisterin Anette Klook. Die arbeitet seit 2003 in der Rostocker Altstadt an Rostock- und Warnemünde-Schmuck mit Heimatbezug. Ringe, Ketten, Spangen, Uhren mit Motiven wie Teepott, Leuchtturm, Möwen oder der Rostocker Stadt-Silhouette. „Der Schmuck schlug ein wie eine Bombe“, sagt die Rostockerin, die aus Templin stammt und seit dem Jahr 2000 in Rostock arbeitet. In ihrem Familienbetrieb mit Ehemann Thorsten (56) und Sohn Anton Klook (20), der eine Ausbildung zum Goldschmied absolviert, arbeitet sie nun an der „Edition Hanse 1356“.

Damals, so Werner, war der erste Deutsche Hansetag in Lübeck. Ein historisches Datum also für eine Stadt wie Rostock, als die Eichen gepflanzt wurden. Gefällt wurden sie um 1436 bis 1451 und lagen seitdem als Seekisten im Ostseewasser.

Anette Klook sagt: „Wir haben uns mit unserem Schmuckdesign Rostock und Warnemünde verschrieben und von daher passt diese Hanse-Edition perfekt in unser Portfolio. Ich war sofort begeistert, als ich die Holzstücke gesehen und von ihrer Herkunft erfahren habe.“ Kunden, die den Schmuck, der zwischen 100 und 350 Euro kostet, erwerben, bekommen ein Zertifikat, das den historischen Hintergrund erklärt, womit die Stücke zu Kunstexponaten werden, die eine Geschichte erzählen.

Schmuck-Edition soll im Hochzeitskran gezeigt werden

Aufgrund des Umstandes, dass sie für ihre Schmuckstücke recht kleine und leichte Holzreste, die Werner mit einer japanischen Säge oder Kernbohrer herausarbeitet, benötigt, habe sie „Material ohne Ende.“ Anette Klook sagt: „Ich könnte das locker bis zur Rente machen.“

Und zwei schöne Ziele haben Schmuckstücke wie auch Stelen nun auch schon. Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister Roland Methling (69), der sich für die Restaurierung des historischen Hafenkrans im Stadthafen und für das Archäologische Landesmuseum in Rostock engagiert, möchte beides integrieren. Methling habe versprochen, dass der Schmuck in einer Vitrine im Hochzeitszimmer im blauen Kran ausgestellt wird. Außerdem sei er dafür, dass eine Stele als auch Schmuckstücke ins Archäologische Landesmuseum wandern. Schmuck als Kunst mit historischem Klarlack.

