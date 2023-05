﻿Viel los am Schnatermann in Rostock: Familie Meyer will mit neuen Angeboten durchstarten

Rostock-Stuthof. Ein wenig versteckt im Wald, dafür aber traumhaft gelegen, ist der Traditionsgasthof Schnatermann in der Rostocker Heide. Alteingessene Hansestädter kennen das Ausflugsziel noch aus Kindertagen und DDR-Zeiten. Andere mussten am Himmelfahrtstag einfach nur den vielen fliedergeschmückten Fahrrädern folgen, die bei strahlendem Sonnenschein in Scharen auf das Idyll im Nordosten der Hansestadt zusteuerten, zum Frühlingsfest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist die zweite große öffentliche Veranstaltung in diesem Jahr, die Familie Meyer im Traditionsgasthof Schnatermann ausrichtet. Begonnen hat die Saison bereits zu Ostern. Über das Wochenende im April wurden exakt 1356 Besucher gezählt, so Silke Walzog-Meyer. Mit ihrem Mann und ihren Kindern betreibt sie seit fünf Jahren das Ausflugslokal. „Wir haben zum Herrentag 2019 angefangen. Das ist traditionell der besucherstärkste Tag.“

Der Traditionsgasthof Schnatermann liegt an der Adresse Schnatermann 1 in 18146 Rostock-Stuthof. © Quelle: Benjamin Barz

Sperrungen sorgten für Durststrecke im Vorjahr

Dabei will Silke Meyer derzeit eher ungern über Zahlen reden. Im vergangenen Jahr hatte die Familie neben den coronabedingten Einschränkungen auch damit zu kämpfen, dass die ohnehin ziemlich versteckte Zufahrtsstraße saniert wurde und gesperrt war. Das betraf lange Zeit auch den Fähranleger, der normalerweise regelmäßig Gäste über Warnow und Breitling anspült.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das letzte Jahr war Hardcore“, sagte Silke Meyer rückblickend. Doch nun soll es bergauf gehen. Die Straße, die von der L22 vorbei am Stuthof zum Schnatermann führt, ist frisch asphaltiert, der Schaufelraddampfer „Schnatermann“ kann wieder anlegen und die Gäste kommen. „Wir haben so viele Ideen, die wir in den letzten Jahren leider nicht umsetzen konnten, aber jetzt soll es richtig losgehen“, sagte Silke Meyer.

Geplant sei unter anderem, den Naschgarten und den Kräutergarten zu erweitern, damit künftig noch mehr selbst angebautes Gemüse im Lokal serviert werden kann, dessen Küche der 28-jährige Richard Meyer führt. Außerdem will die Familie wieder mehr pädagogische Angebote schaffen, Ziel für Wandertage und Klassenfahrten sowie Umweltprojekte in Kooperation mit Schulen sein. Die notwendigen Voraussetzungen habe Rolf Reuter – von allen „Kräuterrolf“ genannt – jüngst geschaffen und sich zum Kräuterpädagogen ausbilden lassen, so die Chefin des Hauses.

Außerdem soll aus dem Familienunternehmen künftig ein Verein werden. „Wir wollen den Betrieb überführen, um das Potenzial voll auszuschöpfen“, so Silke Meyer. Denn bisher stemmen die Meyers die Arbeit im Grunde zu viert. Angestellte haben sie nicht, aber zu großen Veranstaltungen unzählige Helfer – Familie, Freunde, Bekannte.

Naherholungsgebiet im Wald statt Hot Spot für Touristen

Würden die nicht mitanpacken, wäre vieles nicht möglich. Und das ist es, worum es Silke Meyer geht. „Wir wollen kein Tourismus-Hot-Spot sein, sondern ein Naherholungsgebiet bleiben.“ Im Verein könnten die Mitglieder sich anerkannt engagieren und dafür sorgen, dass das rund einen Hektar große Grundstück wächst und gedeiht. Gasthaus soll der Schnatermann aber weiterhin bleiben und Besucher mit Köstlichkeiten aus der Kräuterküche verwöhnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die konnten die zahlreichen Ausflügler sich auch am Himmelfahrtstag schmecken lassen. Neben Standards wie Pommes frites für 4 Euro und Bockwurst im Brötchen für 3 Euro gab es traditionelle Gerichte wie Erbsensuppe, gemischten Salat, ein deftiges Bauernfrühstück für 10 Euro und Rinderschmorbraten mit Beilagen für 15 Euro. Bei freiem Eintritt zum Frühlingsfest muss sich die Veranstaltung über Essen und Getränke refinanzieren.

Lesen Sie auch

Die genossen am Donnerstag auch Martin Bülow und Thomas Knöbel. Mit ihren Trabbis sind die Männer aus Blankenhagen zum Schnatermann gekommen, die Töchter Mila, Antonia und Charlotte im Gepäck. „Wir waren als Kinder schon hier und kommen immer wieder gerne. Es ist einfach schön hier“, sagte Thomas Knöbel beim Mittagessen an der Bierbank. Da hatten die Fünf bereits eine Bootsfahrt am Gehlsdorfer Ufer und eine ausgiebige Tobezeit am Waldgasthof hinter sich. „Wir sind Frühaufsteher“, so der Familienvater schmunzelnd.

Frühlingsfest dauert noch das ganze Wochenende an

Noch bis zum Sonntag wird am Schnatermann im Rostocker Stadtteil Stuthof der Frühling gefeiert. Von 11 bis 17.30 Uhr sind Familie Meyer und ihre Helfer für die Gäste zur Stelle, die sich an Live-Musik und DJ, Riesendomino und -schach, Hüpfburg, Kinderschminken und weiteren Attraktionen erfreuen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine besondere Pflanzaktion läuft am Sonnabend und Sonntag. „Dann können die Besucher Blumen oder Kräuter mitbringen, die wir gemeinsam einpflanzen – damit unser Schnatermann noch schöner wird“, so Silke Meyer.

Anfahrt: So geht es zum Schnatermann Wer mit dem Auto oder dem Fahrrad von Rostock aus zum Schnatermann will, gelangt über die L 22 zwischen Nienhagen und Jürgeshof am Abzweig Stuthof dorthin. Ab der Kreuzung führt ein etwa 2,5 Kilometer langer asphaltierter Weg bis zu den Parkplätzen am Traditionslokal in der Rostocker Heide. Wer den Wasserweg bevorzugt, kann mit dem Heckraddampfer „Schnatermann“ von Warnemünde aus über Strom und Breitling bis zum Anleger am Gasthof gelangen. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon: 0381/700 720 20 sowie vor Ort. Im Internet: www.schnatermann-rostock.de

Geöffnet ist der Traditionsgasthof in der Hauptsaison von Juni bis September mittwochs bis sonntags von 11 bis 17.30 Uhr. In der Nebensaison sind Gäste von April bis Mai sowie im November und Dezember sonnabends und sonntags von 11 bis 17.30 Uhr in Gaststube und Waldgarten willkommen.

Zu besonderen Terminen gibt es weitere Veranstaltungen: Pfingsten vom 27. bis 29. Mai, zur Sommersonnenwende am 24. und 25. Juni, vom 15. bis 16. Juli ist Neptunfest und auch zur Hanse Sail vom 10. bis 13. August geöffnet.

OZ