﻿Schnelles Internet, besserer Empfang: Rostocker KTV bekommt neue Mobilfunk-Antennen

Vollsperrung in der Budapester Straße: Auf einem Bürohaus werden derzeit moderne Mobilfunk-Antennen installiert. Die Straßensperrung hält noch bis Freitagmittag an. Zwölf neue Stationen werden auf dem Hochhaus an der Kreuzung Budapester Straße und Doberaner Straße installiert.

Schon von weitem wie hier aus der Fritz-Reuter-Straße war am Donnerstag der meterhohe Kran in der Budapester Straße zu sehen. Die Abrissarbeiten der alten Antennen dauern bis Freitag an.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Wer am Donnerstag schnell durch die Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Richtung Kabutzenhof und Doberaner Straße wollte, hatte es mit einigen Umwegen zu tun. Nach der anhaltenden Sperrung in der Fritz-Reuter-Straße wegen Tiefbauarbeiten war auch ein Teil der Budapester Straße voll gesperrt. Grund dafür: schnelleres Internet und besserer Empfang für die KTV. Auf dem Bürohaus an der Kreuzung zwischen Budapester Straße und Doberaner Straße werden Mobilfunkantennen getauscht. Die Sperrung soll noch bis Freitagmittag anhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

5G, LTE und GSM sind die technischen Begriffe, mit denen der Parchimer Stefan Moritz den großen Kraneinsatz mit Vollsperrung am Donnerstag erklärte. Der Mitarbeiter der ATS Alpha Tech Services GmbH, eines Dienstleisters auf dem Gebiet der Telekommunikations-Infrastruktur, ist ständig im Einsatz, wenn es um den Aufbau neuer Antennen und Funkmasten in schwindelerregender Höhe geht. „An diesem Standort tauschen wir alte Mobilfunkmasten aus. Mit dem Abriss der alten Technik sind wir fast fertig“, sagte Moritz am Donnerstagmittag.

Antennen sorgen für stabiles Handynetz

Die neuen Antennen sorgen für ein stabiles Handynetz, schnelleres Internet und besseren Telefonempfang. 5G bedeutet ein deutlich schnelleres mobiles Netz und mehr vernetzte Geräte im alltäglichen Umfeld für den Verbraucher. LTE ist eine digitale Mobilfunktechnik, die als Nachfolger von UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) gilt. GSM (Global System for Mobile Communications) ist ein Telekommunikationsnetz und gehört seit vielen Jahren zum Mobilfunkstandard. Mit der neuen Technik sollen in der KTV besserer Empfang und ein stabileres Handynetz gewährleistet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nachdem der Abriss bis Freitagmittag erfolgt sein soll, geht es in der kommenden Woche mit dem Aufbau der neuen Technik weiter. „Zwölf Stationen für die Anbieter Telefónica, Vodafone und Telekom werden erneuert, aufgebaut und ausgetauscht“, berichtet Stefan Moritz. Die Vollsperrung hält noch bis Freitagmittag an. Danach können die Arbeiten ohne Kran und Straßensperrung fortgesetzt werden.

Viele Baustellen im Stadtviertel

In Rostocks Szeneviertel halten einige Baustellen Anwohner und Autofahrer in Atem. Am Mittwoch ist am Ulmenmarkt auf Höhe der Hausnummer 6 der Bau neuer Fernwärmeleitungen und -hausanschlüsse gestartet. Voraussichtlich bis zum 27. Mai soll die Baumaßnahme anhalten.

Viel länger haben die Anwohner der Fritz-Reuter-Straße mit Einschränkungen zu rechnen. Seit Februar findet hier der Neubau der Entwässerungsleitachse statt. In drei Bauabschnitten lässt das Rostocker Tiefbauamt in Zusammenarbeit mit der Nordwasser GmbH und den Stadtwerken Rostock nicht nur die Straße, sondern auch die veralteten Versorgungsleitungen erneuern. Bis zum Juni 2024 soll der erste Bauabschnitt fertiggestellt sein. Im Anschluss folgen zwei weitere Bauabschnitte: erst von der Borwin- bis zur Waldemarstraße, später der letzte Abschnitt bis hin zur Ulmenstraße. Für das Vorhaben investiert allein die Stadt 1,4 Millionen Euro.