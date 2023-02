Im Prozess um den Dreifachmord von Rövershagen hat das Gericht am Donnerstag ein Video aus der Vernehmung gezeigt. Darin ist der Angeklagte Andreas S. zu sehen, wie er die Beamten zum Ort führt, an dem er die Leichen vergraben haben soll. Es ist das erste Mal, dass man ihn vor Gericht selbst über die mutmaßlichen Morde sprechen hört.

Rostock. Im Prozess um den Dreifachmord in Rövershagen ist am Donnerstag ein bedrückendes Geständnis-Video des Angeklagten Andreas S. gezeigt worden. In dem führt er die Polizei zum Fundort der Leichen. Zuvor spricht er in den Aufnahmen detailliert darüber, wie er seine Eltern und Schwester zuvor mit Armbrust und Machete getötet hat. Dabei sitzt er im Polizeiauto, das zu der Stelle fährt, an der er seine Familie begraben haben soll.